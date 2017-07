Alucina: las autoridades rusas están investigando los fidget spinners, después de que la televisión estatal informase de que activistas de la oposición los están empleando para atraer a más seguidores, según informa la agencia AP.

El canal Rossiya 24 ha explicado que estos juguetes giratorios -que son una auténtica locura mundial- se venden en actos de la oposición y la publicidad online de estos productos enlaza con canales de YouTube que promueven a políticos opositores.

Russia says it's investigating whether fidget spinners are being used as political recruiting tools @vitnija https://t.co/a2UliOYyYM pic.twitter.com/tFtBquUoYN