Trump desata otra polémica al retuitear a un conspiracionista de derecha

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desatado este martes una nueva polémica al publicar en su cuenta de Twitter un mensaje de un conocido conspiracionista de derecha, en un momento en que se cuestiona su postura sobre los supremacistas blancos.

Trump ha retuiteado a sus casi 36 millones de seguidores un mensaje de Jack Posobiec, fiel seguidor del presidente e instigador de teorías conspirativas de alcance nacional como el "pizzagate", una historia falsa sobre una trama de prostitución infantil vinculada a la campaña de Hillary Clinton que terminó con un hombre abriendo fuego en una pizzería de Washington.

Meanwhile: 39 shootings in Chicago this weekend, 9 deaths. No national media outrage. Why is that? https://t.co/9Crutnnrp8

En su biografía de Twitter Posobiec, que fue voluntario en la campaña de Trump, se define como "operador político republicano" de "nueva derecha", pero se le considera un "provocador" cercano a la extrema derecha.

El presidente ha retuiteado un mensaje en el que Posobiec se quejaba de la falta de "indignación mediática" por los frecuentes tiroteos en Chicago, una de las líneas recurrentes que Trump ha usado desde su campaña.

En mensajes anteriores, Posobiec había criticado que la cobertura mediática de los sucesos de Charlottesville (Virginia) de este fin de semana, donde un joven neonazi mató a una joven e hirió a 20 personas al arrollar con su vehículo a un grupo de manifestantes antirracistas, es "propaganda masiva" para la izquierda.

Trump también compartió su frustración con los medios en la red social: "Hice declaraciones adicionales sobre Charlottesville y me doy cuenta una vez más de que los medios de noticias falsas nunca estarán satisfechos... ¡verdadera mala gente!", escribió.

Made additional remarks on Charlottesville and realize once again that the #Fake News Media will never be satisfied...truly bad people!