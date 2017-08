"Ya tenemos más de 6.000 urnas. No veo cómo el Estado puede frenar el 1-O". Así de claro y tajante ha sido el presidente catalán, Carles Puigdemont, al explicar los preparativos de la consulta en una entrevista con el periódico británico The Financial Times.

La Generalitat inició en mayo el proceso para comprar 8.000 urnas –2.000 más que las anunciadas este viernes– y la Fiscalía se querelló contra la entonces consellera de Presidencia, Meritxell Borràs, y su secretario general, Francesc Esteve.

El Govern llegó a homologar a dos empresas como posibles fabricantes de urnas, pero a finales de junio declaró el concurso público desierto alegando que ninguna de las dos cumplía todos los requisitos exigidos. Entonces inició un proceso de compra "directa" de las urnas, aunque no detalló cómo, aspecto que Puidgemont no aclara tampoco en la entrevista.

El presidente de la Generalitat avisa además de que el 1-O se hará aunque le inhabiliten o condenen a prisión: "No quiero ir a la cárcel, pero no hay nada que me puedan hacer a mi que pueda frenar este referéndum".

FT Exclusive: Catalan's president rejects criticism of the region's police force linked to recent terror attack https://t.co/2BqFopHSky pic.twitter.com/oZYO1EPphE — Financial Times (@FT) 25 de agosto de 2017