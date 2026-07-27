Preguntan a Lali Espósito por la polémica de Rosalía en Argentina y responde cristalina: "Fue medio exagerado, prefiero creerle"

La cantante argentina Lali Espósito se ha pronunciado acerca de la polémica en su país con Rosalía, que recibió miles de críticas después de que España conquistara su segundo Mundial gracias a la victoria contra la Argentina de Messi en la final (1-0).

La cantante compartió un vídeo de TikTok de la exactriz de cine para adultos Mía Khalifa. En él, con la canción La Perla de fondo, escribió la frase: "Cómo suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas".

El movimiento argentino contra Rosalía fue tal que incluso se publicaron tuits sobre cómo pedir el reembolso de las entradas para sus conciertos, que en breve tendrán lugar en Argentina. Rosalía pidió perdón y justificó que compartió el vídeo porque sonaba su canción y no leyó el texto.

"Prefiero creerle"

De poco sirvieron sus explicaciones para los argentinos. Ahora que las aguas se han calmado, la cantante Lali Espósito, una de las artistas más conocidas del país en la actualidad, ha sido preguntada por esta polémica.

"Ella le puso un repost a algo que tenía su canción y digo: ¿Cómo sabemos nosotros que fue sin querer? Un montón de veces estoy en redes, likeo algo y no miro en detalle. Yo la conozco, me parece una persona respetuosa, amorosa, puedo dar fe de que es muy respetuosa con nuestro país", ha comenzado expresando.

"Es que cuando viste esta cosa medio exagerada, medio tinte diría, como de la cancelación... Rosalía va a hacer cuatro Movistar Arena. Habrá gente que se ofendió y devolvió su entrada, que está en su derecho esa gente también", ha añadido.

Espósito critica que la gente se ha enfadado más con Rosalía que con personas que son argentinas y "que es mucho más irrespetuosa con los argentinos o con parte de otros argentinos". Yo prefiero creerle", ha sentenciado.