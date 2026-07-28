España afronta unas "horas cruciales" en la lucha contra el fuego antes de la llegada de una nueva ola de calor

El incendio de Ávila sigue siendo una de las grandes preocupaciones

Después de casi una semana marcada por algunos de los incendios más devastadores de los últimos años, España afronta una carrera contrarreloj para intentar estabilizar los principales frentes antes de que la meteorología vuelva a complicar el escenario. Las últimas horas han dejado un moderado optimismo entre los responsables de la extinción, pero también una advertencia clara: el margen de maniobra se reduce y la llegada de una nueva ola de calor puede echar por tierra parte del trabajo realizado.

Los incendios que siguen activos en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón afectan ya a más de 171.000 personas, entre evacuadas y confinadas, y han obligado a desplegar uno de los mayores dispositivos de extinción de los últimos tiempos, con miles de efectivos de distintas comunidades autónomas, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y medios enviados por países como Grecia, Italia, Portugal o Turquía.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han coincidido en señalar que este martes representa una ventana de oportunidad que puede resultar decisiva antes del cambio de tiempo previsto para mediados de semana.

La amenaza vuelve a partir del miércoles

La principal preocupación de los servicios de emergencia ya no es únicamente la evolución de los incendios actuales, sino lo que puede ocurrir cuando vuelvan a dispararse las temperaturas.

Las previsiones apuntan a que desde el miércoles comenzará una nueva ola de calor que dejará máximas de hasta 42 grados en algunos puntos de la Península. A ello se sumarán vientos de componente sur, una humedad muy baja y unas condiciones que elevarán el riesgo de incendios hasta niveles extremos.

Por ese motivo, Marlaska ha insistido en que las próximas horas son "absolutamente cruciales" para consolidar los perímetros y reducir al máximo la actividad de los grandes incendios antes de que el escenario meteorológico empeore.

Pedro Sánchez, que este lunes visitó el puesto de mando avanzado instalado en Castellón, también pidió extremar la precaución y confirmó que el Consejo de Ministros aprobará este martes la declaración de zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil para los territorios castigados por las llamas. Además, volvió a defender la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado frente a la emergencia climática, apostando por reforzar las políticas de prevención y adaptación.

Un verano negro para los incendios

Los datos reflejan la magnitud de la campaña de incendios que está viviendo España. Según las últimas cifras oficiales, el fuego ha arrasado ya 172.396 hectáreas en lo que va de año, una superficie casi seis veces superior a la registrada en las mismas fechas de 2025, cuando apenas se habían quemado unas 30.000 hectáreas.

Gran parte de ese incremento corresponde precisamente a los incendios que desde hace días castigan el centro de la Península, donde el Gobierno asumió el mando de las operaciones tras declarar la emergencia de interés nacional.

Solo los fuegos de Madrid, Ávila y Toledo han calcinado ya unas 77.000 hectáreas, convirtiéndose en el mayor episodio de incendios registrado este verano.

El incendio declarado en el sur de Ávila continúa siendo el más grave de todos los activos. Con más de 50.000 hectáreas arrasadas y un perímetro de 160 kilómetros, ya está considerado el mayor incendio registrado hasta la fecha en España.

Sin embargo, por primera vez desde que comenzó la emergencia, los responsables del operativo hablan de una evolución claramente favorable. El director técnico del dispositivo INFOCAL, José Luis Gutiérrez, reconoció que la jornada había sido "muy complicada", pero aseguró que el enorme esfuerzo realizado durante el lunes permitió proteger algunos de los puntos más delicados del incendio.

Especial preocupación existía por el entorno del puerto de Casillas, la Reserva Natural de Iruelas, el Castañar de El Tiemblo y la zona de Mijares, donde se realizaron maniobras de fuego técnico y ataque directo que, según el operativo, dieron un resultado "razonablemente bueno".

Aun así, los responsables insisten en que el incendio sigue siendo enorme y que durante los próximos días continuarán produciéndose reproducciones dentro de un perímetro muy amplio.

Madrid concentra ahora la máxima preocupación

Si Ávila ofrece motivos para el optimismo, la atención se desplaza ahora hacia la Comunidad de Madrid. El punto más delicado continúa siendo el incendio situado al norte del pantano de San Juan, donde las llamas amenazaban con avanzar hacia Valdemaqueda.

Gracias al intenso trabajo desarrollado durante toda la jornada por los medios aéreos y terrestres, ese avance ha conseguido ralentizarse, aunque todavía no se considera controlado.

Más de 400 efectivos permanecerán desplegados durante toda la noche con el objetivo de aprovechar unas condiciones meteorológicas todavía favorables y consolidar el perímetro antes del cambio previsto para el miércoles.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, aseguró que, si todo va bien, este martes podrían empezar a levantarse algunas de las restricciones que afectan a varias localidades.

Durante la jornada también se mantuvieron confinamientos preventivos en municipios como Santa María de la Alameda (Madrid) y Las Navas del Marqués (Ávila), debido sobre todo a la intensidad del humo.

La evolución favorable del incendio también ha permitido aliviar la situación en la provincia de Toledo. El Ministerio del Interior autorizó este lunes el regreso de los vecinos a nueve de los once municipios que habían sido evacuados durante los últimos días.

Solo La Iglesuela del Tiétar y Sartajada permanecen todavía desalojados, mientras que prácticamente toda la red viaria afectada ha recuperado la normalidad. La decisión supone uno de los primeros signos claros de mejoría desde que el fuego obligó a desalojar numerosas localidades del oeste toledano.

Castellón sigue estabilizando el incendio

También en la Comunidad Valenciana las perspectivas han mejorado. El incendio declarado en La Vall d'Uixó ha arrasado ya unas 8.500 hectáreas, aunque los responsables de la extinción consideran que ya no se encuentra fuera de capacidad de control.

Las autoridades han autorizado el regreso de unos 6.000 vecinos que habían sido evacuados de cuatro barrios, aunque deberán permanecer confinados en sus viviendas mientras continúan los trabajos.

En este incendio trabajan unos 400 efectivos terrestres y 25 medios aéreos, si bien durante buena parte del día estos últimos apenas pudieron operar debido a la enorme columna de humo.

Un nuevo foco en Huelva

Mientras los grandes incendios siguen ocupando la mayor parte de los recursos, este lunes se declaró además un nuevo incendio forestal en Lepe (Huelva), muy próximo al complejo turístico de Islantilla.

El fuego obligó a activar el nivel 1 del Plan Infoca y el Plan de Emergencias Local, aunque quedó estabilizado pocas horas después. Durante toda la noche permanecerán sobre el terreno 44 efectivos, junto a autobombas y bomberos de distintos parques de la provincia, para evitar posibles reactivaciones.

Pese a la mejora experimentada en las últimas horas, las administraciones insisten en lanzar un mensaje de prudencia.

Las próximas jornadas serán determinantes para comprobar si los avances conseguidos pueden consolidarse antes de que el calor extremo vuelva a disparar el riesgo de incendios.

Por ello, tanto el Gobierno como los servicios de emergencia han pedido a la ciudadanía que extreme las precauciones, respete todas las restricciones vigentes y siga escrupulosamente las indicaciones de Protección Civil, especialmente en un momento en el que cualquier nuevo foco podría convertirse rápidamente en un incendio de grandes dimensiones.