La portada es un montaje, pero a estas alturas ya es viral. La imagen del presidente de EEUU, Donald Trump, haciendo el saludo nazi se ha convertido en la portada elegida por la revista alemana Stern. Al líder estadounidense sigue pasándole factura su reacción a los enfrentamientos en Charlottesville, cuando defendió a los neonazis que se manifestaron.

Desde entonces, a la cadena de críticas, dimisiones en su equipo y más críticas, Trump tiene que hacer frente a una oleada de portadas de ilustres publicaciones en las que se hace alusión a esta reacción, jugando, en algunos casos. con unos hipotéticos vínculos con el Ku Klux Klan.

La última ha sido esta revista alemana, que ha llevado a su portada al presidente envuelto en la bandera de EEUU, con el encabezado de Sein Kampf (Su Lucha), una clara alusión a la autobibliografía de 1925 del dictador Adolf Hitler, Mein Kampf. También menciona a los "neonazis, el Ku Klux Klan y al racismo" en el subtítulo.

German news magazine @sternde features Trump. Text = "His fight" a play title of Hilter's book 'mein kampf'. V. strong stuff in Europe. pic.twitter.com/swvg4UURou

Stern se suma, entre otras, a la revista The New Yorker, que dibujó a Trump soplando la vela de un barco que asemeja la clásica capucha de un miembro del KKK:

An early look at next week's cover, "Blowhard," by David Plunkert: https://t.co/VuBXtwJCUQ pic.twitter.com/zsDHVOBBQO