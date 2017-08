Si alguien sabe cómo dar en el clavo en la sociedad norteamericana, esa es Kim Kardashian. La reina de la telerrealidad ha pasado en una década de ser la apocada estrella invitada que le llevaba el bolso a Paris Hilton a una de las mujeres más ricas, poderosas e influyentes del planeta. Le pese a quien le pese, Kardashian (el producto más perfecto del insaciable klan creado por su matriarca, Kris Jenner) es una estrella por sí misma que va más allá de su programa Keeping up with the Kardashians.

Si ya de por sí Kardashian genera amores y odios con la misma intensidad, cada vez que se convierte en portada de revista (ya sea como emprendedora en la económica Forbes, con el culo al aire en Paper o sin maquillaje en Vogue España) saltan las alarmas. Y en este caso lo han hecho con razón: su portada para el número de septiembre de Interview ha generado controversias y a las pocas horas de su publicación ya levanta ampollas. El motivo: Kardashian aparece caracterizada como Jackie Kennedy.

Interview Magazine 📸 Steven Klein pic.twitter.com/6Um3JgOm8Q — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 28 de agosto de 2017

"La nueva primera dama de América, Kim Kardashian West, y su hija, North West" titula la publicación bajo una gran fotografía de la estrella y su primogénita tomada por el prestigioso retratista Steven Klein.

La propia revista explica en las primeras líneas del reportaje interior (escrito por la periodista Janet Mock) la clarísima inspiración de todo el asunto: "Es una mujer infravalorada, incomprendida e innegablemente fascinante. Para su estreno en la portada de una revista junto a su hija North, Kim Kardashian West se convierte en otra madre de la que cada movimiento cautivó la imaginación estadounidense: la primera dama Jacqueline Kennedy Onassis".

Además de la portada, la esposa del rapero Kanye West ha destripado prácticamente al completo el reportaje de la revista en su cuenta de Twitter, en la que ha publicado media docena de fotografías del mismo.

I will treasure this shoot forever! Thank you @InterviewMag 📸Steven Klein pic.twitter.com/NBaB4PU5ZA — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 28 de agosto de 2017

En Estados Unidos, la publicación ha generado una importante controversia, al ser Jacqueline Kennedy todo un icono político, social y también de estilo. Entre los comentarios al asunto, hay quienes creen que la que fue esposa de John F. Kennedy debe estar "revolviéndose en su tumba" y consideran la serie de imágenes casi una herejía.

Para otros, en cambio, las imágenes pueden ser una respuesta a la nueva canción y el nuevo videoclip de la cantante Taylor Swift, enfrentada con Kanye West y al que hace ciertas referencias en su flamante tema Look what you made me do. De hecho, alguno va un paso más allá y ve en este paralelismo Kardashian-Kennedy una afirmación de que el matrimonio se presentará a las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, como West ha dejado entrever en alguna ocasión. ¿Kardashian West 2020?

