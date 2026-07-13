Mariano Rajoy o la "estirpe que determina al hombre" y Vallejo-Nágera o el "gen rojo"

Viernes, 4 de marzo de 1983. En la página 2 del periódico gallego Faro de Vigo un artículo llama la atención de algunos lectores. Se titula "Igualdad humana y modelos de sociedad". En el texto, su autor defiende que existen "pruebas irrefutables" que niegan "la afirmación de que todos los hombres son iguales". "Ya en épocas remotas – existen en este sentido textos del siglo VI antes de Jesucristo – se afirmaba como verdad indiscutible que la estirpe determina al hombre, tanto en lo físico como en lo psíquico", prosigue el artículo, firmado por entonces un poco conocido diputado de Alianza Popular Mariano Rajoy Brey.

El artículo ha sido rescatado estos días por varias personas a raíz de la afirmación que ha hecho el expresidente del Gobierno sobre los jugadores de la selección de Francia en el Mundial que se celebra en EEUU, eso de que no son franceses. Lo ha hecho, por ejemplo, Emilio Silva, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica. "Mariano Rajoy lleva años dando pistas de su superioridad social. Este artículo suyo de 1983 explica su satisfacción por pertenecer a las élites de la dictadura franquista y su combate contra quienes han defendido la igualdad", ha escrito Silva en sus redes.

Aquel texto también sirvió, por ejemplo, al histórico dirigente del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba para criticar en el Congreso la ley Wert del Gobierno de Rajoy. Tras leerle el mismo fragmento que inicia este artículo, Rubalcaba preguntó al entonces presidente: "¿Le suena? Es suya, la escribió usted en el Faro de Vigo, cuando ya era diputado de AP y estaba a un año de ser ministro de Gobernación. La cita no tiene desperdicio: 'Los hijos de la buena estirpe ya se sabe que tienen mejores resultados'. No hay forma mejor de definir el contenido segregador de la ley Wert que hablar de los hijos de la buena estirpe. Esto es lo que piensa usted. Su problema ha sido siempre el mismo y sus adversarios, también. Contra eso han trabajado ustedes desde el principio", dijo.

En aquel mes de marzo de 1983, Rajoy no solo negaba la igualdad del ser humano, sino que achacaba la "desigualdad" a la propia genética. "La desigualdad natural del hombre viene escrita en el propio código genético, en donde se halla la raíz de todas las desigualdades humanas: en él se nos han transmitido todas nuestras condiciones, desde las físicas: salud, color de los ojos, pelo, corpulencia... hasta las llamadas psíquicas, como la inteligencia, predisposición para el arte, el estudio o los negocios", defendía.

Esa idea del código genético como el lugar que determina la estirpe es la misma que impulsó al psiquiatra del franquismo Antonio Vallejo-Nágera a buscar la manera de "erradicar" lo que él llamaba "gen rojo" o "marxista"; unas ideas eugenésicas similares a las del nazismo que lo que buscaban era encontrar la forma de que solo existiera esa "estirpe" dominante de la que hablaba Rajoy. Por este mismo motivo, el Gobierno decidió hace unos días retirar a Vallejo-Nágera la Gran Cruz de Sanidad.

Lo del "gen rojo" también lo recogía Rajoy en su artículo, pero con otras palabras. Para el expresidente del Ejecutivo, "todos los modelos, desde el comunismo radical hasta el socialismo atenuado, que predican la igualdad de riquezas y establecen para ello normas [...] cuya filosofía última, aunque se les quiera dar otro revestimiento, es la de la imposición de la igualdad, son radicalmente contrarios a la esencia misma del hombre, a su ser peculiar, a su afán de superación y progreso". Vallejo Nágera, a quien se le conoce como el Mengele español, era más directo, pero venía a decir lo mismo. En su opinión, el "gen rojo" convertía a la gente en vaga e inculta.

Rajoy, pese a las denuncias públicas del Gobierno francés, sigue sin pedir disculpas. Para él, todo esto de que en Francia no hay franceses no es más que un "tema menor" que nada tiene que ver con el racismo. Está por ver qué piensa de España, o si cree que hay alguna especie de gen que convierta a alguien en buen español y futbolista.