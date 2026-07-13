Unos pantalones de Zara están siendo tendencia en Italia: "Se merecen un documental de Netflix"

Unos pantalones de Zara están siendo tendencia en Italia. Varias mujeres han publicado en TikTok su experiencia con una prenda que no deja de ser como cualquier otra: un modelo largo, holgado y fresco, especialmente para el verano.

Sin embargo, el motivo por el que se han hecho virales es porque, supuestamente, han provocado caídas a varias mujeres, que han tenido que ser atendidas en el hospital por heridas en las rodillas y en los codos. La creadora de contenido Sara Falcone ha publicado un vídeo en TikTok hablando sobre esta prenda, a la que han apodado "los pantalones asesinos".

"Pensé que había tenido la caída más tonta del verano y, en cambio, descubrí que al parecer estaba incluida en la compra de estos pantalones. ¿Os acordáis cuando me caí y me lastimé las rodillas y la mano? Mirad, he descubierto que no soy la única", ha expresado al principio del vídeo (@sarafalcone_ugc).

"Debería venderlos con casco y rodilleras"

"Prácticamente todas se han caído por culpa de estos pantalones, todos los compramos pensando que eran bonitos, frescos, anchos y para el verano son perfectos", ha explicado. Sin embargo, su experiencia ha sido más bien torpe: "Deberían venderlos junto con casco y rodilleras".

Son pantalones de poliéster suaves y holgados que se venden a unos 25% euros. Algunas usuarias de TikTok describen que "se merecen un documental de Netflix".

"Lo más gracioso es que cuando me caí pensaba que era yo la torpe, en cambio, no soy la única, no es culpa mía, así que si vosotros también tenéis estos pantalones, caminad despacio, sobre todo si los combináis con sandalias", ha advertido.

Han surgido varios vídeos de las caídas con estos pantalones, aunque hay cierto debate sobre si el relato es realmente falso y se replica para ganar popularidad en una red social tan viral como TikTok. En algunos vídeos aparecen varios jóvenes con rasguños y vendajes en los codos, o incluso casos en los que aparecen en urgencias con varios puntos de sutura después de tropezarse con sus propios pantalones.