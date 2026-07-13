Hasta Javier Bardem se ha posicionado contundente sobre lo que dijo El Xokas de Ester Expósito

El creador de contenido Joaquín Domínguez, conocido como El Xokas, ha tenido una nueva polémica en la que se están posicionando —en su contra— multitud de rostros conocidos.

En uno de sus últimos comentarios en su directo en Twitch, el creador de contenido gallego criticó a la actriz Ester Expósito por sus ideas políticas —es feminista y dijo que no había que relacionarse con nazis—.

Sentado en su sofá, sorbiendo fideos pedidos a domicilio, chupando el tenedor, con una camiseta de la Selección de Colombia puesta y con chanclas y calcetines, el creador de contenido ha dicho que no vale la pena estar con una mujer así "por su pensamiento político, doctrina, etc. ".

"Por pensamiento, por simpatía, por forma de ser y por supuesto porque está buenísima. Porque mi chica es un pibón", ha señalado el referente para Burger King, de nuevo, antes de decir que lo importante es que "no es una colgada".

Montero responde, Bardem aplaude

A esto ha respondido, por ejemplo, la exministra de Igualdad y eurodiputada por Podemos, Irene Montero, que ha puesto el vídeo de El Xokas y le ha respondido de forma contundente.

"Imagínate los cojonazos gigantes, la autoestima tridimensional más grande que toda la Vía Láctea que tienes que tener para hablar de una mujer, Ester Expósito nada menos, como si fuese un número, un objeto de tu propiedad que eliges en el mercado como si fuésemos melocotones. Y todo esto mientras comes tallarines precocinados, en un sofá lleno de ropa, chupando el tenedor por el lado contrario, a las dos de la mañana. Por favor, ¿se lo decís vosotras o se lo digo yo?", le dijo Montero.

Para la eurodiputada, "la autoestima de un señor heterobásico no tiene límites, y no hablo ya del físico, hablo de qué mujer querría estar con un hombre que lo único que quiere es un florero a su lado. Un objeto, un complemento, a su omnipresente masculinidad", comentó de nuevo.

Unas palabras que ha aplaudido y compartido el actor Javier Bardem en sus redes sociales, donde tiene más de 1,3 millones de seguidores. Además de poner el vídeo de respuesta de Irene Montero a El Xokas en sus redes ha añadido unos iconos de aplausos.