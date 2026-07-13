Muere el actor Sam Neill, protagonista de 'Jurassic Park', a los 78 años

El actor neozelandés Sam Neill, conocido por protagonizar las cintas de Jurassic Park, donde dio vida al recordado paleontólogo Alan Grant, ha fallecido a los 78 años, tal y como ha confirmado su familia a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

"Con profunda tristeza, la familia de Sam Neill comunica su fallecimiento el lunes 13 de julio en Sídney, Australia. Sam estuvo rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida", se puede leer en el comunicado, donde sus allegados han destacado la muerte "repentina" del intérprete en Sídney.

"Sam estuvo rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida. Su pérdida fue repentina e inesperada, pero se consuela al saber que Sam no padecía cáncer. Agradecen profundamente al personal del Hospital Privado St. Vincent's por la atención brindada", ha anunciado la familia, que compartirá detalles próximamente, pero que, por el momento, ha pedido privacidad.

El pasado mes de abril, Neill anunció que había superado un linfoma tras cinco años de tratamiento. "Me acaban de hacer una tomografía y no hay cáncer en mi cuerpo, es algo extraordinario", señaló entonces y bromeó con volver rápidamente al trabajo: "Ya es hora de que haga otra película".

A lo largo de su prolífica trayectoria participó en más de 150 películas, entre ellas Un grito en la oscuridad (1988) junto a Meryl Streep, La caza del Octubre Rojo (1990), el drama ganador de la Palma de Oro en Cannes El piano (1993) de Jane Campion, En la boca del miedo (1994) y Horizonte final (1997), además de series como Peaky Blinders, donde encarnó al corrupto inspector Chester Campbell, o Los Tudor. Sus trabajos le valieron estar nominado a tres Globos de Oro y dos Premios Emmy.

El actor no dejó de compartir sus opiniones políticas, como lo hizo durante la salida de Reino Unido de la UE durante el Brexit, cuando lo hizo con una simple imagen que mostraba una lata de alubias típica británica apartada del resto de productos europeos. "La imagen tiene más o menos un año y no recuerdo muy bien donde fue tomada. Pero la metáfora que representa sigue siendo importante. ¡Nunca es tarde para cambiar nuestras posiciones!", señaló entonces.

Neill nació en 1947 en Omagh (Irlanda del Norte) bajo el nombre de Nigel John Dermot, hijo de una mujer inglesa y un militar neozelandés del ejército británico. Por el origen de su padre, la familia se mudó en 1954, cuando el actor tenía solo siete años, a Nueva Zelanda.

Lejos de adoptar Sam Neill como nombre artístico en su carrera interpretativa, lo hizo a los 12 años después de coincidir con varios Nigels en su escuela. Estudió en la Universidad de Canterbury donde tuvo su primer contacto con la interpretación. Aunque fue cuando se mudó a Wellington, donde se licenció en Artes y Literatura inglesa en la Victoria University of Wellington, donde se unió a la Downstage Theatre como actor profesional.

Después de trabajar en la Compañía de Cine de Nueva Zelanda como actor y director, Neill fue seleccionado como actor principal para la película neozelandesa Perros de presa. Posteriormente apareció en la cinta My Brilliant Career (1979), con Judy Davis. Tras esto, llegó a ser candidato para sustituir a Roger Moore como James Bond en Alta Tensión, aunque finalmente el papel recayó en Thimoty Dalton.