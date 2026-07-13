Óscar Puente publica la foto que define "el mejor momento político" de Rajoy tras su lío con Francia: da donde más duele

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, en una reciente sesión de control al Gobierno en el Senado

Las palabras de Mariano Rajoy sobre la Selección Francesa han provocado un cisma en el país vecino y una crisis diplomática con el Gobierno de Macron. El expresidente del Gobierno dijo en una de sus columnas de opinión en El Debate tras los partidos de España que Francia "tiene, además, una plantilla de altísimo nivel" pero "eso sí, sin franceses".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha querido criticar a Rajoy por este texto: "Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel. Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios".

"España es de quien la ama y la trabaja. No de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas. Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo", ha sentenciado.

Puente da la voz de aviso

Uno de los primeros políticos españoles que dio la voz de alarma sobre los comentarios de Rajoy en el citado medio fue el ministro de Transportes, Óscar Puente, que llamó a Rajoy "zoquete postfranquista".

"Ah. Y racista sí. Aunque es lógico que un zoquete postfranquista corrupto acabe siendo, de un modo u otro, racista", dijo en un primer momento Puente al ver la que se estaba liando en Francia.

"Zoquete: Persona torpe o ignorante: Es el uso más común en gran parte del mundo hispanohablante. Se emplea para describir a alguien de entendimiento lento. Postfranquista: personas, estructuras jurídicas, partidos o corrientes ideológicas herederas del régimen que debieron adaptarse al nuevo sistema democrático. Corrupto: Alguien que ha abandonado los valores de la honestidad y la integridad", dijo después en otro mensaje.

"No son insultos. Es la utilización del lenguaje Castellano con rigor y propiedad", señaló por último. En otra publicación en la red social de Elon Musk ha dejado un mensaje que está siendo muy compartido: "El mejor momento político de este señor en toda su carrera fue este".

En la foto se puede ver a Soraya Sáenz de Santamaría dejando el bolso en el lado donde debería estar sentado Mariano Rajoy, por entonces presidente del Gobierno, el día de la moción de censura que acabó con su presidencia.

Habla Rajoy

¿Y qué piensa Rajoy de la polémica que él mismo ha generado? Según publica este lunes El Mundo, el entorno del expresidente dice que no hubo "mala intención" cuando Rajoy dijo que Francia no jugaba con franceses.

Y él, por su parte, ha dicho directamente al periódico de Unidad Editorial: "No me voy a poner al nivel de ciertos miembros del Gobierno español".