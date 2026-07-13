La prensa francesa responde demoledora a Rajoy: "Un tono más propio de los desvaríos de un fascista borracho"

El diario francés Libération, uno de los principales de ese país, ha respondido con toda contundencia al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy por el artículo sobre el Mundial de fútbol que ha publicado en El Debate.

"Me alegro doblemente. Por vencer a los diablos y a los rojos, que no me gustan salvo la excepción que confirma la regla general, que es la camiseta de España", decía Rajoy en ese texto.

Un fragmento al que Libération responde demoledor: "En un tono verdaderamente absurdo, más propio de los desvaríos de un fascista borracho al final de una comida familiar que de las declaraciones de un antiguo líder político, Mariano Rajoy no duda en establecer un paralelismo sumamente dudoso entre la victoria de España contra Bélgica y la historia de su país".

"Repugnante"

El artículo ha llegado Francia porque Rajoy también dedica unas polémicas palabras a la selección de ese país: "Tiene, además, una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses".

Libération tilda directamente ese comentario de "repugnante" y dice que el "artículo de opinión es tan entusiasta e ingenuo sobre la selección española como superficial (él mismo admite saber muy poco de fútbol)".

De hecho, el periódico francés subraya que "incluso en España, las declaraciones de Rajoy, cuyo gobierno cayó en 2018 en medio de acusaciones de financiación ilegal de campaña, causaron conmoción". El ministro de Exteriores, José Luis Albares, en otra publicación en X, ha tildado de "hiriente y peligroso" el comentario del expresidente Rajoy, que durante el Mundial escribe crónicas de los partidos de España.

"Es la riqueza que tenemos"

Además, Pedro Sánchez ha querido expresar su disconformidad con Rajoy por estas palabras: "Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel. Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios".

También el delantero de la Selección Española Borja Iglesias ha respondido a Mariano Rajoy en una entrevista en Dazn. "Me ha sorprendido, la verdad. Ayer iba volando y al aterrizar me lo enviaron. Me sorprende que a estas alturas estemos con estas cosas. Entiendo la vida y la sociedad multicultural. Cada uno somos de un sitio, de una manera, y es la riqueza que tenemos", ha afirmado.

"Da un poco de pena esta cosa"

"Francia es tan rica en muchas situaciones por la cantidad de personas de distintos orígenes que tiene y bueno, me da un poco de pena esta cosa. Puedo entender que no lo dijo con mala intención pero tenemos que ser un poquito más cuidadoso con eso", ha sentenciado.

Por último ha señalado que la propia selección de España tiene esa multiculturalidad con jugadores como Nico Williams o Lamine Yamal: "Creo que nuestra sociedad, realmente. La riqueza de nuestro país es esa variedad".