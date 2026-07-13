Hasta Esperanza Aguirre da un tirón de orejas a Rajoy por sus palabras sobre la Selección Francesa

Si la columna de Mariano Rajoy en El Debate está teniendo tantos clicks como reacciones probablemente el medio va a superar a todos los demás en las mediciones mensuales de visitas.

El expresidente del Gobierno dijo en una de sus columnas de opinión tras los partidos de España que Francia "tiene, además, una plantilla de altísimo nivel" pero "eso sí, sin franceses".

Unas palabras que han provocado una crisis diplomática con el Gobierno de Francia, que ha tachado a Rajoy de "racista". Eso sí, el exdirigente del PP ha conseguido algo complejo: unir a los partidos políticos franceses, de izquierda a derecha.

La embajada de Francia en España, por su parte, dijo: "Sin querer entrar en una polémica, conviene recordar los hechos: todos los jugadores de la selección francesa son franceses. De los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia. Los tres que nacieron en el exterior son franceses también".

Críticas en España

En España, Rajoy ha recibido críticas del ministro de Exteriores, que ha pedido a Alberto Núñez Feijóo una reprimenda pública al expresidente, de Pedro Sánchez, de Gabriel Rufián y de Óscar Puente, entre otros.

Lo que pocos esperaban era que también se llevase críticas también de parte de algunos exmiembros de su partido como Esperanza Aguirre, que ha aprovechado para darle un palo.

"Creo que Mariano Rajoy ha hecho una broma muy desafortunada. La realidad es que él quería decir que no eran franceses de muchas generaciones. Nosotros tenemos un montón de jugadores que tampoco son españoles de muchas generaciones pero son españoles", ha dicho Aguirre.

El propio Rajoy ha hablado este lunes para El Mundo de su salida de tono. Su entorno ha afirmado que no hubo "mala intención" cuando dijo que Francia no jugaba con franceses. Y él, por su parte, ha dicho directamente al periódico de Unidad Editorial: "No me voy a poner al nivel de ciertos miembros del Gobierno español".