Inés Hernand: "Al final todo el mundo se espanta con la salvamización de las tertulias y el fútbol tiene mucha marujería"

Inés Hernand se suma a Las 10 del Mundial como es ella, espontánea y con ganas de contar todos los recuerdos que atesora de la historia de los mundiales. La presentadora de TVE y del podcast Saldremos Mejores ha hablado de sus recuerdos de uno de los eventos más importantes de la historia del deporte.

Lo primero que recuerda es el Mundial de 2002, con apenas 10 años, y el sudor de Camacho —entrenador de España— por culpa de la humedad en Corea y Japón. A los 18 se redimió con la imponente victoria de la Selección Española en 2010, de la que recuerda prácticamente todo.

Por último señala que le gusta ver el fútbol con aquellos que, con la excusa del fútbol, lanzan insultos racistas y homófobos "en una especie de paréntesis que hemos creado entre todos para distraernos de las cosas".

Inés Hernand EL HUFFPOST

- ¿Cuál es tu primer recuerdo viendo un Mundial?

Es confuso porque en edades tempranas no sabes distinguir una Eurocopa de un Mundial, pero supongo que sería el de los sudores de Camacho en 2002 en Corea. Posteriormente adoptamos en el argot popular “los camachos”, todavía aún vigentes, para referirnos a ese cerco de sudor en la axila.

- ¿Qué partido de Mundial te ha marcado más emocionalmente?

¡Evidentemente el de 2010! Yo tenía 18 años… era como de las primeras veces que fui a ver activamente con amigos la final a un bar porque éramos mayores de edad: recuerdo sentarme en las escaleras frías de un bar de la calle Leganitos, de los poquitos huecos que había disponibles y de que volaban las cervezas con cada córner. Recuerdo abrazarme con gente desconocida y lanzarnos a las calles y llegar hasta Cibeles para celebrar. Fue muy vibrante.

- ¿Prefieres ver el fútbol solo o acompañado?

Siempre en compañía. Además con mi corazón de roedor necesito que alguien asista mis nervios y me diga que no es para tanto lo que está ocurriendo. Verdaderamente me desquicio.

- ¿Cuál consideras el mejor Mundial de la historia y por qué?

2010 sin duda por el entramado de socialité y deportivo que lo envolvía: Shakira saca el Waka Waka, se convierte en hit mundial, Casillas saca una bola de la portería con la punta del pie, Shakira empieza a salir con Piqué, España nunca pasaba de cuartos, Casillas besa a Sara Carbonero en directo, Iniesta marca a Holanda en la prórroga… en fin, ¿hacen falta más motivos?

- ¿Qué selección crees que ha dejado la huella más grande en los Mundiales?

Siempre se dice que Brasil y que gracias a Pelé el fútbol se entiende distinto. Además es una selección con condiciones más precarias que ha ganado más que cualquier país Europeo con infinitos recursos más. Es como la historia inspiracional absoluta.

- ¿Qué jugador crees que ha definido una era en la Copa del Mundo?

Maradona hacía que todo el mundo mirase la pantalla. Vi un documental de él y verdaderamente me parece que era magnético. Ese gol con la mano fue un shock absoluto.

- ¿Un gol histórico que siempre te venga a la cabeza?

El de Iniesta es bastante épico.

- ¿Tienes alguna manía rara cuando juega tu selección?

Ninguna particular.

- ¿Con quién te gustaría ver un partido de fútbol? ¿Y con quién no?

Me gusta verlo con mi Guille porque me va contando intrahistorias y salseos futboleros. Al final todo el mundo se espanta con la salvamización de las tertulias y el fútbol tiene mucha marujería.

No me gusta verlo con gente que insulta gratuitamente y aprovecha la percha del fútbol para meter su racismo y su homofobia en una especie de paréntesis que hemos creado entre todos para distraernos de las cosas.

- La mayor injusticia que recuerdas en un Mundial.

Pues hay dos momentos bastante locos que son: el cabezazo en el ÚLTIMO partido de Zidane y la patada de Jong en plan karateka a Xavi Alonso que encima he estado revisando y le pitan una mísera amarilla. En fin.