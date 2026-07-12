Pedro Sánchez "saca los colores" a Rajoy y le acusa de "avergonzar" a España con sus palabras "absolutamente inaceptables"

La reacción de Pedro Sánchez a la columna de Rajoy no se ha hecho esperar.

La polémica dio un nuevo salto este domingo después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondiera directamente a Mariano Rajoy a través de sus redes sociales. El jefe del Ejecutivo calificó de "xenófobas" las declaraciones del expresidente y aseguró que "España es de quien la ama y la trabaja. No de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas".

Sánchez añadió que "quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel" se equivoca y defendió que la pertenencia a un país se demuestra "jugando al fútbol, cuidando a nuestros mayores o abriendo negocios".

Su mensaje concluía con una referencia al próximo duelo entre España y Francia: "Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo".

Albares también ha calificado a Rajoy

También reaccionó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que calificó las palabras de Rajoy de "hirientes y peligrosas". En un mensaje publicado en X afirmó que "todo lo que encubra racismo y xenofobia es despreciable" y subrayó que esas declaraciones "no son España".

Albares recordó además que "todos los franceses, sin distinción, son nuestros amigos, nuestros vecinos y socios" y aseguró que este episodio no impedirá el avance del futuro Tratado de Amistad entre España y Francia.

Respuestas contundentes desde Francia

La respuesta también llegó desde París. El ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, calificó las palabras atribuidas a Rajoy de "absolutamente inaceptables" y defendió que Francia es "un país de diversidad, donde todo el mundo puede desarrollarse y encontrar su lugar".

Además, lamentó que este tipo de mensajes alimenten los ataques racistas contra los internacionales franceses, especialmente contra el capitán Kylian Mbappé, que en los últimos años ha sido uno de los principales objetivos de este tipo de insultos.