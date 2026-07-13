Rufián da la réplica del año a Rajoy tras sus palabras sobre la selección de Francia: "Recortó, robó, espió, mintió, reprimió y maltrató a su gente durante 7 años"

Mariano Rajoy ha liado una buena en Francia. El expresidente del Gobierno ha sido objeto de críticas por parte de todos los partidos políticos del país galo tras decir que en la Selección Francesa no juegan franceses.

"Tiene, además, una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses", dijo en su crónica en El Debate posterior al partido de España y Bélgica de cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El exdirigente del PP ha logrado calentar las semifinales del Mundial entre Francia y España y hasta el Gobierno de Macron ha tildado de "racistas" sus palabras. Porque, además, lo que dice M. Rajoy es falso.

Los 26 futbolistas convocados por el seleccionador Didier Deschamps son franceses y tienen la nacionalidad como tal. Únicamente tres nacieron fuera de Francia —Michael Olise, Marcus Thuram y Brice Samba— que lo hicieron en Inglaterra, Italia y Congo respectivamente.

En España, Rajoy también ha recibido críticas de parte de la izquierda española. Pedro Sánchez, el ministro Albares y Gabriel Rufián han sido los más rotundos a la hora de valorar este texto.

"Rajoy es el protagonista de uno de los periodos más negros de la historia reciente y el jefe de una banda que recortó, robó, espió, mintió, reprimió y maltrató a su gente durante 7 años. Y como tal debería ser recordado. Que escriba como tu cuñado el facha o parezca un meme es lo de menos", ha dicho el diputado de ERC en el Congreso.

La Selección responde

Pero la cosa no queda ahí. Las palabras de Rajoy han llegado hasta la Selección Española y jugadores como Borja Iglesias y Pau Cubarsí han dado la réplica. "Francia es tan rica en muchas situaciones por la cantidad de personas de distintos orígenes que tiene y bueno, me da un poco de pena esta cosa. Puedo entender que no lo dijo con mala intención pero tenemos que ser un poquito más cuidadoso con eso", ha sentenciado Iglesias.

El central del Fútbol Club Barcelona ha añadido: "No estoy informado de este tema pero si juegan en la Selección Francesa es que al final son franceses y da igual el color de piel que tengan. Al final se ha de ser tolerante y da igual el color de piel porque todos somos personas y merecemos respeto".