Los expertos militares coinciden y avisan a la OTAN: no se pueden acumular millones de drones y esperar que sigan siendo útiles en la próxima guerra

La vital importancia que han adquirido los drones en la guerra de Ucrania ha empujado a la OTAN a tratar de hacer acopio de ese armamento marcándose como objetivo fabricar millones de vehículos no tripulados para estar preparados ante un posible conflicto armado.

Sin embargo, los drones están en desarrollo constante. Ese es el motivo por el que los expertos militares están avisando a la Alianza Atlántica de que acumular una cantidad ingente de drones y esperar que sigan siendo útiles en la próxima guerra es sinónimo de no ser consciente de la velocidad con la que se producen avances tecnológicos en este tipo de armamento militar.

Tal y como recoge Business Insider, la secretaria general adjunta de la OTAN para la industria de defensa, la innovación y el armamento, Tarja Jaakola, ha subrayado que, en el caso de los drones, "no se trata de adquirir hardware como hacíamos antes: comprar, almacenarlo y luego esperar".

En consecuencia, Jaakola ha afirmado que "tenemos que cambiar nuestra forma de adquirir material". Según la secretaria general adjunta de la OTAN, la clave es que las empresas de la industria armamentística occidental posean "la capacidad de producción" y "la innovación necesaria" para fabricar drones cuando sea necesario.

Es decir, no se trata de mantener muchos vehículos no tripulados en almacenes a la espera de que llegue el momento de utilizarlos sino de poder fabricar drones tecnológicamente avanzados de forma rápida si un conflicto armado lo demanda.

Por su parte, Carsten Breuer, jefe de Defensa de Alemania, ha destacado que, para tener una capacidad de producción de drones que se ajuste a las necesidades militares en cada momento, también es fundamental "establecer la base industrial aquí, en otros países, y colaborar con ella de forma permanente, así como que nuestras fuerzas armadas estén dispuestas a probar y destruir esos drones".