Trump condena el tiroteo en Las Vegas como "un acto de pura maldad"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho al fin una valoración del ataque perpetrado la pasada noche en Las Vegas, que ya deja al menos 58 muertos y más de 500 heridos y que ha sido reivindicado por el Estado Islámico. No ha citado la palabra terrorismo, en un discurso escrito y cuidadoso, en tono grave, sino que ha calificando el ataque como "un acto de pura maldad".

El supuesto autor del ataque, Stephen Paddock, "asesinó brutalmente" desde la ventana de un hotel a medio centenar de personas que asistían a un festival de música country al aire libre, ha denunciado.

"Visitaré Las Vegas el miércoles para reunirme con las fuerzas de seguridad, los profesionales que respondieron al ataque, y los familiares de las víctimas", ha anunciado además el mandatario, quien enlazará ese viaje con el que tiene previsto hacer mañana martes a Puerto Rico para evaluar los daños del huracán María en la isla. Trump ordenó, además, que la bandera estadounidense ondee a media asta durante cuatro días en todos los edificios federales del país y las embajadas estadounidenses en el extranjero.

El mandatario agradeció la labor de las fuerzas del orden, y dijo que "la rapidez con la que actuaron es milagrosa y previno que se perdieran aún más vidas". "En los momentos de tragedia y horror, Estados Unidos se une, y siempre lo ha hecho. Apelamos a los lazos que nos unen: nuestra fe, nuestra familia y nuestros valores compartidos", afirmó.

"Nuestra unidad no puede tambalearse por la maldad, nuestros lazos no pueden romperse por la violencia, y aunque sintamos una ira tan grande ante el asesinato sin sentido de nuestros compatriotas, es nuestro amor lo que nos define hoy, y lo que siempre nos definirá", agregó.

Trump reconoció que, en momentos como estos, los estadounidenses buscan "algún tipo de sentido en el caos, alguna luz en la oscuridad, y las respuestas no llegan fácilmente", pero aseguró que "incluso la desesperanza más oscura puede ser iluminada por un único rayo de esperanza".

"Rezamos para que todo el país encuentre unidad y paz y por el día en el que el mal se desvanezca y los inocentes estén seguros frente al odio y el miedo", agregó.

Trump, que desde la campaña electoral de 2016 se ha alineado con la postura de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), contraria a un mayor control de armas, no hizo ninguna referencia a ese tema, como suele hacer la oposición demócrata cada vez que hay un tiroteo masivo.

Esta es la segunda vez en su mandato que Trump se refiere desde la Casa Blanca a un tiroteo masivo en EEUU, después del ocurrido el pasado junio en Alexandria (Virginia), a las afueras de Washington, en el que resultó gravemente herido el congresista republicano Steve Scalise.

Horas antes, el republicano había hecho su primer comentario sobre la matanza en Twitter. "Mis más cálidas condolencias y compasión para las víctimas y familiares del terrible tiroteo en Las Vegas. ¡Dios los bendiga!", escribió.

My warmest condolences and sympathies to the victims and families of the terrible Las Vegas shooting. God bless you!