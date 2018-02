El desnudo de celebración de Cristina Castaño en Instagram

Cristina Castaño está de doble celebración. La actriz, que saltó a la fama por su papel en Judith en La que se avecina (Telecinco), tiene un nuevo proyecto en Antena 3, Cuerpo de élite y 700.000 seguidores en Instagram.

"¡Ya somos 700K! ¡GRACIASSSSSS! Y esta noche estrenamos por fin Cuerpo de élite en Antena 3. La foto es para celebrarlo. TODO. ¡Ah! Y para combatir el frío", ha escrito, adjuntando una fotografía suya en la piscina.

Cuerpo de élite es la gran apuesta de Antena 3 de cara a la nueva temporada televisiva. La ficción policial está basada en la película del mismo nombre protagonizada por María León, Miki Esparbé, Jordi Sánchez, Andoni Agirregomezkorta y Juan Carlos Aduviri.

En su salto a la pequeña pantalla, la comedia policial estará protagonizada por Joaquín Reyes, Cristina Castaño, Ana Morgade, Octavi Pujades y Canco Rodríguez entre otros.

Castaño fue una de las grandes protagonistas de los premios Goya tras su monólogo reivindicativo sobre el papel de las mujeres en la ceremonia. "Esta noche soy la encargada de presentar los Goya... o sea, no, perdón. Los Goya no. Los Goya este año los presentan dos hombres. No, perdón, está muy bien porque hasta ahora sólo lo había hecho uno", afirmó.