Un joven acusa de manipulación a TVE tras ser entrevistado para el Telediario

Televisión Española ha recibido duras críticas este viernes tras emitir un reportaje en el Telediario sobre la adicción a los videojuegos.

El vídeo se refiere a los jóvenes adictos a los videojuegos como "los Hikikomoris españoles" a los que, según el reportaje, se les llama así porque "no salen de su habitación", "viven atrapados en la pantalla" y "pueden tirarse hasta 15 horas jugando al día".

La primera opinión que aparece es la de Martí Suau, un joven que acudió a Proyecto Hombre para someterse a una terapia para jóvenes adictos a las nuevas tecnologías.

Como explica el propio Suau en un hilo de Twitter, entró "bajo la presión" de su padre, que estaba "obsesionado con la certeza de mi 'adicción' a los videojuegos". "A las pocas semanas de entrar en Proyecto Hombre, me dijeron que no estaba adicto a los videojuegos, que mi problema era gestión emocional y que eso hacía que me refugiase en los videojuegos", afirma.

Venga, va. Voy a hacer un hilo sobre mi experiencia en todo esto, por si alguien tiene curiosidad de saber mi opinión como el de alguien al quien le han manipulado su mensaje o al menos, es como me siento yo xD https://t.co/EJZV1mXkwu — Rothgan (@Taoscuro) 30 de marzo de 2018

Necesitáis algo de contexto: ya hace un año que estoy en el Proyecto Hombre de las Baleares en el grupo de jóvenes adictos a las nuevas tecnologías. Entré bajo la presión de mi padre, obsesionado con la certeza de mi "adicción" a los videojuegos y mis fallidas en los estudios. — Rothgan (@Taoscuro) 30 de marzo de 2018

Por eso, a las pocas semanas de entrar en Proyecto Hombre, me dijeron que no estaba adicto a los videojuegos, que mi problema era gestión emocional y que eso hacía que me refugiase a los videojuegos. Me sorprendió que no estuvieran obsesionados como mi padre y quise probar. — Rothgan (@Taoscuro) 30 de marzo de 2018

El joven asegura que durante medio año le enseñaron "a ver lo que era ser asertivo, no dejarme pisotear por todo el mundo para contentar a cualquiera y lograr ser capaz de encararme y afrontar los problemas y a las personas".

"También, al ser terapia grupal, veía a otros que eran adictos a videojuegos, a las apuestas y a los móviles y al final, todo se reducía a la misma raíz: problemas con los padres. El problema, en realidad, no lo tienen los videojuegos, si no que son los padres", añade.

De hecho, explica que los padres también acuden a terapia una vez a la semana "porque son los que tienen muchas más coas que trabajar". "El perfil casi siempre es el mismo: o por mimar al hijo o por despreocuparse de él".

Durante medio año me ayudaron muchísimo, enseñándome a ver lo que era ser asertivo, no dejarme pisotear por todo el mundo para contentar a cualquiera (cosa que siempre hacía) y lograr el ser capaz de encararme y afrontar los problemas y a las personas. He mejorado mucho. — Rothgan (@Taoscuro) 30 de marzo de 2018

También, al ser terapia grupal, veía a otros que eran adictos a videojuegos, a las apuestas y a los móviles y al final, todo se reducía a la misma raíz: problemas con los padres. El problema, en realidad, no lo tienen los videojuegos, si no que son los padres. — Rothgan (@Taoscuro) 30 de marzo de 2018

Padres, que por cierto, también hacen terapia una vez a la semana e incluso más horas que nosotros, precisamente porque son los que tienen muchas más cosas que trabajar. El perfil casi siempre es el mismo: o por mimar al hijo/a o por despreocuparse de él/ella. — Rothgan (@Taoscuro) 30 de marzo de 2018

Contextualizado su problema, este joven ha criticado a TVE por lo que, afirma, es una manipulación de sus palabras para una entrevista a la que accedió pensando que era para un documental. Suau afirma que contó su experiencia y que incluso le sirvió como un ejercicio "terapéutico".

Además, dice que su mensaje durante la entrevista fue dejar claro que los videojuegos no eran más que una consecuencia de un problema distinto. "En cambio, acaban usando exclusivamente lo siguiente: "Los videojuegos es que me presentan una alternativa; una ficción que atrae mucho; un refugio seguro"".

Mi mensaje en la entrevista era todo el que he dicho ya desde el principio, además de puntualizar de que, mientras las responsabilidades de uno se lleven a cabo, el tiempo libre da igual cómo lo aproveches. Somos todos muy diferentes y de gustos extremadamente variados. — Rothgan (@Taoscuro) 30 de marzo de 2018

Podría explayarme muchísimo sobre esos 30 minutos de entrevista que hicieron, pero me parece innecesario. En cambio, acaban usando exclusivamente lo siguiente: "Los videojuegos es que me presentan una alternativa; una ficción que atrae mucho; un refugio seguro". — Rothgan (@Taoscuro) 30 de marzo de 2018

"Les ha servido de maravilla para lo que intentan desinformar en esta noticia tan manipuladora y casposa", añade Suau, que afirma haber expuesto las razones de por qué los videojuegos suponen "un refugio seguro". "Pero por lo visto no les interesaba tanto enseñarlo".

Además, se lamenta de haber querido mandar un mensaje positivo y no haberlo podido hacer. "Y al final, qué sorpresa, inocente de mi, que me encuentro en que manipulan, cortan mi mensaje para sacar lo que les interesa y con la misma mentira de siempre con el tema de que los videojuegos son violentos y que la culpa es de dicha violencia. No sé, estas cosas me entristecen".

Y al final, qué sorpresa, inocente de mi, que me encuentro en que manipulan, cortan mi mensaje para sacar lo que les interesa y con la misma mentira de siempre con el tema de que los videojuegos son violentos y que la culpa es de dicha violencia. No se, estas cosas me entristecen — Rothgan (@Taoscuro) 30 de marzo de 2018

Lo peor de todo, es que intentando dar una visión más optimista y positiva de todo esto, quitándole el exagerado y absurdo dramatismo con el que pintan todo esto, al haber hecho esto se me quitan las ganas de volver a ofrecerme para otra entrevista así. — Rothgan (@Taoscuro) 30 de marzo de 2018

Cuando me han dicho hoy que salía por la tele, me había ilusionado. Al ver el cómo, me he sentido muy, muy sucio. Me entristece mucho tanta manipulación, con lo bonito y sano que sería enseñar todos los puntos de vista y las vivencias de quienes se ofrecen a contarlas. — Rothgan (@Taoscuro) 30 de marzo de 2018

Porque es algo muy íntimo y personal, todo esto y cuesta el ser capaz de exponerlo, sabiendo cuanta gente lo va ver y escuchar... pero mira xD



Gracias por vuestro tiempo leyendo todo esto y espero haberlo dejado mínimamente claro. Siento que dejo mucho por decir, pero bufff... — Rothgan (@Taoscuro) 30 de marzo de 2018