El momento más tenso de unos reporteros de 'En el punto de mira' durante un reportaje

El programa de Cuatro En el punto de mira, dedicó el programa de este lunes a El niño Juan, un supuesto alunicero de Madrid al que le atribuyen varios delitos por robo. La investigación llevó a los reporteros hasta una de las empresas en las que había trabajado en el pasado.

El investigado grabó en su día un vídeo en el que se presentaba como el director corporativo de una empresa de compra-venta de coches de lujo y los reporteros se dirigieron hacia el concesionario, situado en un polígono industrial al sur de Madrid. Una vez allí, el equipo consiguió grabar a El niño Juan entrando en el local.

Los reporteros volvieron un día después para intentar entrevistar al presunto ladrón. Sin embargo, el supuesto alunicero no salió a su encuentro. Salió otro hombre que desde el principio se desvinculó del presunto delincuente de una forma bastante tensa. "Escúchame, no me busques la ruina con mi negocio. Aquí Juan no tiene nada que ver", advirtió en voz alta a los reporteros.

El entrevistado explicó que el negocio era suyo. También admitió que lo había empezado con El niño Juan, pero aseguró que este lo había dejado hacía un año y medio. El dueño de la empresa afirmó por activa y por pasiva que no tenía nada que ver con él, pero cada vez se mostraba más tenso y la situación, más violenta.

Hasta que terminó de enfadarse y se dirigió al que le grababa. "Es que te reviento al final, me cago en tu puta madre, quita eso", increpó al cámara mientras se dirigía hacia él de forma amenazante. "O lo borras o te la rompo", dijo segundos antes de abalanzarse contra el operador, que sin embargo consiguió zafarse de él.

"Yo puedo pagar una cámara, la puedo pagar. ¿Cuánto me vais a cobrar por romper una cámara? Te pago tres", dijo en tono violento.

Finalmente, y después de otro forcejeo, el entrevistado consiguió arrancarle la cámara de las manos al operador y salió corriendo con ella. Según el programa, minutos después la devolvió pero sin las tarjetas de memoria que habían registrado el suceso.

Con lo que no contaba el entrevistado es con que el programa siempre lleva varias cámaras activas que lo graban absolutamente todo desde varios ángulos. Con las imágenes, el equipo del programa llamó a la Guardia Civil e interpusieron una denuncia por daños, robo y agresiones contra el supuesto socio de El niño Juan.

