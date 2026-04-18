Las curiosidades de la final de Copa del Rey en La Cartuja que te harán ver el estadio con otros ojos

La final de Copa del Rey de este sábado entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad no solo va de fútbol. El escenario —el Estadio de La Cartuja— tiene tanta historia (y rarezas) que casi merece su propia previa. Aquí tienes una docena de curiosidades más concretas —y menos típicas— para ver el partido con otro prisma.

Un estadio “huérfano” que solo aparece en grandes citas

La Cartuja no tiene equipo residente, aunque como excepción y mientras dure la reforma del Benito Villamarín, el Betis está jugando sus partidos ahí. En circunstancias normales no habría abonos semanales ni rutina de liga.

Es un estadio que vive a base de eventos: finales, partidos de la selección, conciertos. Eso hace que cada partido allí tenga algo de excepcional. No es casa de nadie… pero por una noche lo es de todo el fútbol español.

Se inauguró pensando en unos Juegos Olímpicos que nunca llegaron

El estadio nació a finales de los 90 con la idea de que Sevilla pudiera optar a unos Juegos Olímpicos. Aquella candidatura no salió adelante, pero dejó como herencia un recinto preparado para grandes audiencias. Un "y si…" convertido en sede habitual de finales.

La pista de atletismo (y por qué el ambiente cambia)

A diferencia de otros estadios más modernos, La Cartuja tenía pista de atletismo hasta hace muy poco tiempo. Esto alejaba al público del césped y cambiaba la percepción del partido. Menos presión directa sobre el árbitro, más sensación de espectáculo "de escenario".

Para algunos, pierde esencia futbolera, mientras que para otros le dota de una polivalencia única. En cualquier caso, la pista de atletismo desapareció por completo hace poco más de un año.

Ha tenido varias vidas (y reformas) en muy poco tiempo

Aunque no es un estadio antiguo, ha pasado por varias remodelaciones para adaptarse precisamente a las finales de Copa y grandes eventos recientes. Es un recinto que se ha ido "afinando" con el tiempo, casi como si estuviera en pruebas permanentes y a base de 'prueba y error'.

Aquí ya se han decidido Copas… en circunstancias muy raras

El contrato de la RFEF con la Junta de Andalucía supone que, desde la temporada 2020 y hasta el próximo 2028, todas las finales de Copa del Rey se disputarán en el estadio de La Cartuja, a diferencia de la forma en que se hacía antes, por la cual cada año la final se celebraba en un estadio distinto.

Una de las grandes peculiaridades que siempre será recordado por todo el mundo tiene que ver con la celebración de la final de Copa de 2021. Athletic Club de Bilbao y Real Sociedad. Derbi vasco, igualdad máxima y triunfo txuri urdiin... eso sí, sin público debido a la pandemia de COVID-19.

Es uno de los estadios más "neutrales" de España

No solo porque no tenga equipo, sino porque tampoco está asociado emocionalmente a ninguno de los dos finalistas. Eso reduce la sensación de "territorio hostil" que sí existe en otras finales. Aquí, el contexto lo construyen casi exclusivamente las aficiones desplazadas.

De U2 a una final de Copa en días

El calendario de La Cartuja puede pasar de macroconciertos a fútbol de élite en cuestión de semanas. Esa convivencia obliga a transformaciones rápidas del espacio: escenario fuera, césped listo, líneas pintadas… como un cambio de decorado a gran escala, pudiendo acoger eventos completamente diferentes en un lapso de tiempo mínimo.

La Cartuja, testigo de un partido histórico; 39 años después

Otro de los alicientes de la final de Copa de este año tiene que ver con los equipos que la disputan, ya que no se enfrentaban entre sí en el partido decisivo por el torneo desde el año 1987, cuando la Real superó al conjunto rojiblanco en un momento en el que el conjunto de San Sebastián era uno de los equipos a batir en España. Esta vez, la historia podría repetirse... o el Atleti podría tomarse una venganza que se alarga ya casi cuatro décadas.