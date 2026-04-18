La ciencia lo confirma: así afecta la tinta de los tatuajes al sistema inmunitario

Los tatuajes se han convertido en una forma de expresión cada vez más común. Los hay de todos los tamaños y diseños y se pueden hacer en prácticamente cualquier sitio del cuerpo, desde brazos y piernas hasta en los labios. Sin embargo, la ciencia se preocupa por lo que no se ve a simple vista y es qué ocurre en el organismo cuando la tinta entra en la piel.

Aunque en general se consideran seguros, cada vez hay más investigaciones que sugieren que las tintas de tatuaje no son biológicamente inertes. Es decir, no permanecen simplemente quietas bajo la piel, sino que interactúan con el sistema inmunitario.

Qué contienen realmente las tintas

Las tintas para tatuajes son mezclas químicas complejas. Incluyen pigmentos que aportan color, líquidos que facilitan su aplicación, pero también conservantes y pequeñas cantidades de impurezas. Esto ocurre porque, en principio, muchos de estos pigmentos no fueron diseñados para el cuerpo humano, sino para usos industriales como pinturas, plásticos o tintas de impresión.

Además, algunas tintas contienen trazas de metales pesados como níquel, cromo, cobalto o incluso plomo. Estos elementos pueden resultar tóxicos en determinadas concentraciones y están asociados a reacciones alérgicas y a una mayor sensibilidad del sistema inmunitario.

También se encuentran compuestos orgánicos como los colorantes azoicos o los hidrocarburos aromáticos policíclicos. En ciertas condiciones —como la exposición al sol o la eliminación con láser— estos compuestos pueden descomponerse en sustancias potencialmente tóxicas e incluso relacionadas con el daño genético en estudios de laboratorio.

Cómo reacciona el cuerpo a la tinta

El proceso del tatuaje consiste en inyectar tinta en la dermis, una capa profunda de la piel. El organismo reconoce estas partículas como cuerpos extraños y activa el sistema inmunitario para eliminarlas. Sin embargo, como las partículas son demasiado grandes, no pueden ser expulsadas completamente.

En su lugar, quedan atrapadas dentro de células de la piel, lo que explica por qué los tatuajes son permanentes. Pero la tinta no siempre permanece localizada ya que varios estudios han demostrado que algunas partículas pueden viajar a través del sistema linfático y acumularse en los ganglios linfáticos, estructuras clave en la defensa del organismo.

Inflamación y respuesta inmunitaria

Investigaciones recientes sugieren que la tinta puede influir en la actividad del sistema inmunitario. Cuando las células que contienen pigmento mueren, liberan señales que mantienen activada la respuesta inmunitaria, generando inflamación que puede durar semanas o incluso meses.

Además, algunos estudios han observado que la presencia de tinta en la piel podría alterar la respuesta del organismo a ciertas vacunas, al interferir en la señalización inmunitaria. Esto no implica que las vacunas sean inseguras en personas tatuadas, pero sí abre nuevas preguntas sobre cómo interactúan estos pigmentos con el sistema defensivo.

Reacciones alérgicas y otros riesgos

Los efectos más conocidos de los tatuajes son las reacciones alérgicas e inflamatorias. Las tintas de colores, especialmente rojas, amarillas y naranjas, se asocian con mayor frecuencia a picazón, hinchazón o la aparición de granulomas, pequeños nódulos que se forman cuando el cuerpo intenta aislar sustancias que no puede eliminar.

Estas reacciones pueden aparecer incluso años después de hacerse el tatuaje y pueden verse agravadas por factores como la exposición solar o cambios en el sistema inmunitario. En personas con enfermedades autoinmunes o defensas debilitadas, el riesgo puede ser mayor. A ello se suma el riesgo de infección, presente en cualquier procedimiento que perfora la piel, especialmente si no se siguen condiciones higiénicas adecuadas.

Un campo con muchas preguntas abiertas

La principal preocupación de los expertos es la exposición acumulativa. A medida que los tatuajes son más grandes, numerosos o coloridos, aumenta la cantidad de sustancias químicas en el organismo, lo que podría tener efectos a largo plazo aún desconocidos.

Por ahora, no existen pruebas concluyentes que vinculen los tatuajes con el desarrollo de cáncer en humanos, aunque estudios en laboratorio y en animales sí han identificado posibles riesgos asociados a ciertos pigmentos. Uno de los principales desafíos es que muchas enfermedades relacionadas tardan décadas en desarrollarse, lo que dificulta su estudio.