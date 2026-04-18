Chema Alonso, hacker, sobre la IA que usan sus hijas: "Mi hija me dice que ya no ordena su habitación sola, le tira fotos a ChatGPT y él le indica dónde poner cada cosa"

La integración de la inteligencia artificial (IA) a nuestra sociedad ha marcado un punto de inflexión en la misma. Con el pasar del tiempo y el avance frenético de dicha tecnología, se ha evidenciado cómo la IA ha cambiado transversalmente la vida de las personas a nivel mundial.

El especialista en ciberseguridad, Chema Alonso, profundiza respecto al tema en entrevista para los micrófonos de Comunicate by María Zabay. Alonso subraya que el desarrollo de las nuevas tecnologías está creando un panorama de incertidumbre e incluso de cierto temor entre la humanidad.

“Cuando entrenamos un modelo, no tenemos claridad de cómo se va a comportar esa IA, no tenemos predictibilidad de lo que hemos creado; hay un cierto miedo a cómo se va a comportar esa tecnología”, declara.

La dualidad de la IA

El experto afirma que la IA está volviendo a las personas más productivas, pero a la misma vez necesitadas de ella. “Yo creo que nos estamos volviendo más eficientes y la eficiencia es fundamental para sobrevivir, por eso nos estamos volviendo más dependientes”, explica.

No obstante, aclara que esto no significa que seamos menos capaces. El madrileño apunta que la gente está desarrollando nuevas capacidades y retarta tu punto por medio de una situación familiar. “Mi hija me dice que ya no ordena su habitación sola, le tira fotos a ChatGPT y él le indica dónde poner cada cosa”, comenta,

Un vuelco en el panorama laboral

Con relación al ámbito empresarial, Alonso destaca que la IA actualmente ya está y a futuro seguirá, cada vez con mayor magnitud, ocupando roles que los humanos previamente realizaban. “La IA está siendo mucho más lista que nosotros; está realizando las mismas tareas en empresas por las que nos están pagando y lo está haciendo mucho mejor que nosotros”, apunta.

Quienes aprendan a sacarle beneficio a esta serie de herramientas serán los que estarán y se mantendrán en una posición privilegiada en el entorno profesional, conforme a lo expuesto por Alosno.

“Los que controlen la IA y sepan sacarle partido a lo que tenemos hoy en día son los que van a tener más probabilidades de encontrar puestos laborales”, agrega. En este sentido, cabe recalcar que, para administrarla correctamente, se debe ser riguroso con su uso.

Es por ello que los aspectos de controles, la parte de seguridad, la parte de auditoría, etc., por parte de los humanos, son claves para evitar el descontrol de la IA y su óptima operatividad, según concluye el experto.