Tiroteo en un supermercado de Kiev: al menos dos muertos y cinco heridos mientras el atacante sigue atrincherado

Al menos dos personas han muerto y cinco han resultado heridas este sábado en un tiroteo en un supermercado de Kiev, según ha confirmado el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko. El atacante, armado, continúa atrincherado en el interior del establecimiento mientras la Policía mantiene un amplio operativo para intentar reducirlo.

El propio Klitschko ha informado de la situación a través de su canal oficial en Telegram, donde ha pedido precaución a los ciudadanos ante un incidente que sigue en desarrollo y que mantiene en alerta a las autoridades locales.

El atacante disparó primero en la calle



Según las primeras informaciones facilitadas por fuentes médicas, el agresor abrió fuego contra varios transeúntes en las inmediaciones del supermercado antes de entrar en el local. Como consecuencia de esos disparos, dos personas han fallecido y al menos cinco han resultado heridas, todas ellas trasladadas a centros hospitalarios.

Por el momento, no ha trascendido la identidad del atacante ni sus posibles motivaciones. Tampoco se ha confirmado si hay más personas dentro del establecimiento o si el número de víctimas podría aumentar en las próximas horas.

Operativo policial en marcha en Kiev



La Policía ucraniana mantiene acordonada la zona mientras intenta neutralizar al sospechoso, que permanece atrincherado en el interior del supermercado. Equipos de emergencia y sanitarios siguen desplegados en el lugar, atendiendo a los heridos y evaluando la situación.

Las autoridades han pedido a la población que evite acercarse al área afectada y que siga únicamente información procedente de canales oficiales.