Un equipo de científicos está a punto de iniciar el ensayo en humanos de una técnica pionera para revertir el envejecimiento celular

Mujer mayor con cabello plateado se aplica parches de hidrogel para el contorno de ojos,

El envejecimiento es un proceso natural, progresivo y, hasta ahora, inevitable. Aparecen las arrugas o el cabello canoso, pero también implica cambios profundos a nivel celular y molecular que afectan al funcionamiento de todo el organismo. Sin embargo, un grupo de científicos está a punto de iniciar el primer ensayo en humanos de una técnica destinada a revertir el envejecimiento celular.

El genetista Yuancheng Ryan Lu, investigador especializado en regeneración de tejidos, ha liderado uno de los avances más prometedores en este campo. Tras años de intentos fallidos, su equipo logró rejuvenecer células nerviosas de la retina en ratones mediante la introducción de tres genes específicos.

El objetivo era hacer que las células envejecidas "retrocedieran en el tiempo" hasta un estado más joven. Bajo el microscopio, los resultados fueron sorprendentes ya que las células mostraban signos de regeneración. "Estaba muy nervioso", recuerda el investigador sobre aquel momento. La confirmación de los resultados fue celebrada por el equipo, aunque también generó cautela.

Siete años después, este hallazgo ha sentado las bases para un ensayo clínico que comenzará próximamente en humanos. El estudio se centrará en pacientes con glaucoma, una enfermedad asociada a la edad que daña el nervio óptico y puede provocar pérdida de visión.

Cómo funciona la "reprogramación celular"

La técnica se basa en la llamada reprogramación parcial, un enfoque que busca rejuvenecer las células sin hacerlas perder su identidad. Este concepto tiene su origen en el descubrimiento de los llamados "factores de Yamanaka", unas proteínas capaces de convertir células adultas en células madre.

La clave del nuevo enfoque consiste en activar estos factores de forma controlada y temporal, evitando que las células se transformen por completo. De esta manera, se pretende rejuvenecerlas sin que pierdan su función original.

En los experimentos más recientes, los científicos han optado por utilizar solo tres de estos factores, excluyendo uno de ellos para aumentar la seguridad del tratamiento, ya que es conocido por su potencial cancerígeno.

Desde recuperar la vista hasta rejuvenecer órganos

El ensayo que está a punto de comenzar busca comprobar si esta técnica es segura en humanos. Si los resultados son positivos, sus aplicaciones podrían ser revolucionarias. En primer lugar, podría permitir restaurar la visión en personas con glaucoma.

Pero las implicaciones van mucho más allá, pues en el futuro, esta tecnología podría utilizarse para rejuvenecer órganos como el hígado, los riñones o incluso el cerebro. Algunos expertos consideran que este avance podría transformar la forma en que entendemos el envejecimiento, pasando de ser un proceso inevitable a uno potencialmente tratable.

Riesgos y cautela científica

Sin embargo, los riesgos son importantes. Forzar a una célula a retroceder demasiado en su desarrollo podría hacer que pierda su identidad o incluso se vuelva cancerosa. "Cuando las células pierden su identidad, sabemos que eso conlleva ciertos peligros", advierten investigadores del campo.

Aunque los estudios en animales han mostrado resultados prometedores —sin aparición de tumores y con mejoras en la salud general—, los científicos insisten en la necesidad de avanzar con cautela.

El ensayo en humanos incluirá inicialmente a un número reducido de participantes y contará con un sistema de control que activará los genes solo bajo determinadas condiciones. Además, los pacientes serán monitorizados durante años para detectar posibles efectos a largo plazo.

Aunque todavía quedan muchas incógnitas, el inicio de este ensayo marca un antes y un después. La pregunta ya no es si es posible rejuvenecer células, sino si puede hacerse de forma segura en humanos. De confirmarse, la ciencia estaría más cerca de ralentizar —o incluso revertir— el envejecimiento desde dentro