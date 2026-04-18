El progresismo mundial saca músculo en Barcelona ante el auge de la extrema derecha: "Somos mayoría quienes queremos un mundo más justo"

El rojo ha teñido cada rincón del Fira Barcelona Gran Vía. Carteles, pantallas, gorras —con la frase incrustada Make Love, Not Fascism—, camisetas, americanas... La ciudad condal lleva tiempo preparándose para el Global Progressive Mobilisation y, después de un primer día en el que se evidenció la diversidad del progresismo y de los países representados, en este segundo día se han puesto encima de la mesa los platos fuertes del menú. Un amplio porcentaje del Gobierno español, presidente y ministros incluidos, además de líderes de todo el mundo como el presidente de Brasil, Lula da Silva; el presidente de Colombia, Gustavo Petro; y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, entre otros muchos otros.

Las primeras horas de la mañana trascurrían con la normalidad de una jornada semejante. Sin embargo, en el exterior ya se empezaba a mascar la relevancia de lo que iba a suceder entre las paredes del Fira. Cual película de James Bond, los vehículos de seguridad, así como Policía Nacional y Mossos d'Escuadra, además de la precaución por cada matiz y detalle, se expandían por los alrededores del recinto y, en el garaje del mismo, comenzaban a multiplicarse los coches oficiales de cada una de las figuras que han sido los protagonistas de este sábado. Si ayer sonaba Nos volveremos a ver de La Raíz, hoy lo hacía Imagine, de John Lennon. El objetivo estaba claro: la paz como máxima prioridad de la cumbre y del progresismo mundial. De ahí también su eslogan de En defensa de la democracia.

"En el contexto geopolítico mundial que estamos viendo, algunos pueden pensar que en el mundo hay una mayoría de personas que niegan el cambio climático o que defienden la guerra o que no están de acuerdo con el feminismo. Pues no es verdad, somos mayoría quienes queremos un mundo más justo", ha explicado a El HuffPost Óscar López, Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. Sembrar esperanza y ofrecer una alternativa al auge de la extrema derecha ha sido el sino de la conmemoración de esta cumbre, un conglomerado de múltiples países que han tratado de perfilar una hoja de ruta que dirija a la sociedad hacia la paz y los derechos humanos. No sin olvidarse de lanzar algún que otro mensaje a la oposición.

"El drama que vive nuestro país es que la derecha ya no se diferencia de la extrema derecha. Lo estamos viendo con los pactos autonómicos: la derecha ha comprado los marcos y las políticas de la ultra derecha. Y deberían haber cosas fuera del debate", ha proseguido el ministro que ha apuntado a uno de los asuntos más trascendentales para la sociedad en el presente y los próximos años: "No regular la Inteligencia Artificial o la redes sociales sería un suicidio". "Hemos recogido miles de casos de suicidio, acoso sexual, la cosificación de la mujer... Pone los pelos de punta. La IA puede ser un arma de destrucción masiva si no se regula, nos jugamos todos mucho en esta batalla", ha dicho.

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha sido protagonista a lo largo de la semana. Recibe al HuffPost en una de las mesas disponibles en mitad del recinto para tomar una pequeña pausa y poder tomar un café. La regularización de migrantes irregulares en el país ha sido una medida aplaudida por incontables sectores de la sociedad. Ella misma nos cuenta cómo fue el proceso: "Es un procedimiento muy esperado porque lo hemos preparado con muchísimo cariño. La estimación son de unas 500.000 personas, pero lo importante es que todo el que cumpla los requisitos se pueda regularizar; por compromiso social, justicia, solidaridad. Hay mucha gente que es feliz porque tiene derechos, puede dejar de vivir con miedo y todo eso nos hace un país mejor".

Sin embargo, la regularización deja fuera a la población apátrida. En otras palabras, a los saharauis. "España en coherencia con los compromisos internacionales y con el pueblo saharaui tiene un estatuto especial, el de apátridas, todos los años miles de personas tienen esa protección especial con ese canal", explica a este periódico.

Las conversaciones entre dirigentes políticos de toda nacionalidad discurrían con normalidad entre los pasillos del Fira. También figuras culturales, como Isabel Allende. "Por fin un día sin sesión de control", comentaban entre risas dos socialistas; otros, militantes de las Juventudes Socialistas que ayer cumplían su 120 aniversario del primer congreso de su historia, esperaban para poder tomarse una foto con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. "Es importante que seamos capaces de decirle al mundo que hay una alternativa a esa política del odio, de la ley del más fuerte, de la que no se acuerda de nadie. Hay alternativa", explica a este diario.

"Países muy diferentes del mundo nos estamos poniendo de acuerdo, compartiendo experiencias, para decirle al mundo que hay esperanza en un futuro mejor, en sociedades más cohesionadas, más justas y con mayor prosperidad para todos", explica. Además, también ha presumido del acuerdo alcanzado entre su ministerio y la Iglesia Católica para la reparación integral de las víctimas de abusos sexuales producidos en el seno de la institución religiosa: "Es un paso fundamental en nuestra democracia. Hemos hecho justicia con gente que había sido olvidada por completo, orillada, no sólo habían sufrido el abuso, también el olvido y el dolor. El Estado ha estado a la altura". De hecho, explica incluso que algunos países se están poniendo en contacto con el ministerio preguntando 'cómo lo han hecho'.

Las conversaciones entre militantes, políticos, ministros, presidentes o periodistas trascurrían a lo largo de la jornada. Ayer el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, expuso que "esta era la cumbre más importante de este siglo". El tiempo juzgará, pero las reuniones entre los dirigentes, tanto de ámbito nacional como internacional, no han parado de sucederse. Entre tanto, las puertas del recinto se abrían para dar la bienvenida al público general que había solicitado el pase a la Global Progressive Mobilisation. Las conversaciones se transformaban en fotos y reclamos para los dirigentes socialistas. El pabellón grande se preparaba para acoger a todos en la misma sala y para lanzar un mensaje e imagen que dará la vuelta al mundo. "Debemos recuperar la ambición de este proyecto llamado humanidad", esgrimía el president de la Genneralitat de Catalunya, Salvador Illa.

Imagina que no hay países. No es difícil. Nada por lo que matar o morir. Tampoco hay religión. Imagina a toda la gente viviendo en paz, escribió en su día John Lennon. Quizá ahora más que nunca es momento de recordarlo.