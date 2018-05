Una reportera golpea a un hombre tras ser acosada en directo

Una reportera ha denunciado públicamente el acoso que sufrió durante un directo por parte de un aficionado de un equipo de fútbol en Guadalajara (México), al que golpeó después de que le "metiera la mano entre los glúteos". El vídeo del momento se ha hecho viral.

María Fernanda Mora se encontraba retransmitiendo los instantes posteriores a un partido de fútbol entre el C.D. Guadalajara y el Toronto F.C, a las afueras del estadio Chivas. Mientras la periodista intentaba contar a la audiencia de FOX Sports la situación tras el partido, algunos aficionados exaltados se acercaron a ella y comenzaron a gritar, cantar y saltar hasta imposibilitar que Mora desempeñara su trabajo.

Además, la reportera ha explicado en una carta en su cuenta de Twitter que el aficionado que aparece justo detrás de ella le "agarró un glúteo". Mora no hizo nada al pensar que podía tratarse de un "roce accidental", pero volvió a pasar: "Este sujeto, envalentonado porque no reaccioné y seguí haciendo mi trabajo, me metió la mano entre los glúteos en dos ocasiones más".

A la opinión pública



Tras los hechos del pasado 26 de abril en La Minerva. pic.twitter.com/9cgJJOhlWl — Maria Fernanda Mora (@marifermora90) 30 de abril de 2018

La periodista devolvió la conexión al plató del programa de FOX Sports al asegurar que no escuchaba nada, y tras ello utilizó el micrófono para golpear al "arrimón" al que se refiere en la carta con el micrófono.

El momento se ha hecho viral, y la reportera ha recibido el apoyo de numerosos usuarios de Twitter, que la han defendido también frente a quienes han decidido atacarla:

Basta de acoso a las periodistas deportivas....y a las periodistas en general.



Yo apoyo #UnaSomosTodas



Basta de violencia y acoso. https://t.co/YfHIMeApdB — Ana Francisca Vega (@anafvega) 27 de abril de 2018

Hay cosas horribles en el país, pero no podemos pasar por alto que una periodista deportiva fue atacada en tv el vivo esta semana y hay quienes justifican que fuese agredida por estar ahí. Es muy sintomático. Por eso es tan importante el trabajo de @mexicoversus #UnaSomosTodas — Eréndira Derbez (@erederbez) 27 de abril de 2018

María Fernanda Mora tuvo el valor que muchas mujeres no, se defendió. Pueden gustar o no las maneras, los golpes deberían ser la última opción, pero ella es la victima y no la agresora. — Ehivar Yoav (@Ehivar) 26 de abril de 2018

De las reacciones por lo sucedido a la reportera María Fernanda Mora... Nunca falta el "chistoso" 🙄😡 o el típico que alega que "te haces la víctima". Pésimo pic.twitter.com/AXGdQjMjqQ — Andrea 🌸 (@AndyNoGuerra) 26 de abril de 2018

FOX Sports México también se ha pronunciado sobre los hechos, y ha emitido un comunicado de apoyo a su compañera:

Ante lo vivido ayer por nuestra compañera @marifermora90 durante una cobertura en Guadalajara, les comparto el comunicado oficial de @FOXSportsMX pic.twitter.com/4s4WM7R1hA — Alberto Lati (@albertolati) 26 de abril de 2018

María Fernanda Mora ha querido denunciar que lo que le pasó a ella es lo mismo que "le sucede a miles de mujeres todos los días en infinidad de espacios públicos".