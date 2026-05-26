Varios muertos al colisionar un minibús escolar con un tren en Buggenhout (Bélgica)

Bélgica contiene la respiración ante un grave accidente ferroviario mortal. Varias personas han muerto y otras han resultado heridas este martes tras una colisión entre un tren de pasajeros y un minibús escolar en la localidad belga de Buggenhout. El choque fatal tuvo lugar a las 8:15 horas y en el punto del siniestro hay un gran dispositivo de emergencias y personal sanitario.

El suceso, ocurrido en esta urbe flamenca al norte del país, tuvo lugar después de que el vehículo escolar accediera a las vías del tren cuando el paso a nivel ya estaba cerrado. Se trata de la información traslada por la empresa operadora de la infraestructura ferroviaria Infrabel y medios locales como GVA.

Según el citado medio belga, el autobús escolar fue embestido por un tren cuando se encontraba en un paso a nivel en las inmediaciones de Stationsstraat. De momento no ha trascendido el balance completo de víctimas mortales, pero habría varias de ellas.

Un centenar de pasajeros de tren y 10 personas en el minibús

En el minibús viajaban 7 alumnos y dos adultos, estos últimos, el conductor y el docente acompañante. Según la mencionada información, las dimensiones del transporte escolar se deben a que transportaba a alumnos con necesidades especiales. Por otro lado, la prensa local también informa de que el centenar de pasajeros que iban en el tren lo habrían abandonado estando ilesos.

A la espera de aportar más detalles del accidente, el regidor de Buggenhout, Geert Hermans, ha trasladado al diario Het Laaste Nieuws, que el transporte escolar habría salido de una calle y habría cruzado a las vías del tren a pesar de que las barreras y señales luminosas del paso a nivel funcionaban correctamente.

—Noticia de última hora, en ampliación—