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Varios muertos al colisionar un minibús escolar con un tren en Buggenhout (Bélgica)
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Varios muertos al colisionar un minibús escolar con un tren en Buggenhout (Bélgica)

El accidente se produjo después de que el vehículo escolar, que transportaba a alumnos de educación especial, accediera a las vías del tren cuando el paso a nivel estaba cerrado, según la operadora del servicio ferroviario.

Antón Parada
Antón Parada
Imagen de archivo de una ambulancia belga.
Imagen de archivo de una ambulancia belga.Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Bélgica contiene la respiración ante un grave accidente ferroviario mortal. Varias personas han muerto y otras han resultado heridas este martes tras una colisión entre un tren de pasajeros y un minibús escolar en la localidad belga de Buggenhout. El choque fatal tuvo lugar a las 8:15 horas y en el punto del siniestro hay un gran dispositivo de emergencias y personal sanitario.

El suceso, ocurrido en esta urbe flamenca al norte del país, tuvo lugar después de que el vehículo escolar accediera a las vías del tren cuando el paso a nivel ya estaba cerrado. Se trata de la información traslada por la empresa operadora de la infraestructura ferroviaria Infrabel y medios locales como GVA.

Según el citado medio belga, el autobús escolar fue embestido por un tren cuando se encontraba en un paso a nivel en las inmediaciones de Stationsstraat. De momento no ha trascendido el balance completo de víctimas mortales, pero habría varias de ellas. 

Un centenar de pasajeros de tren y 10 personas en el minibús

En el minibús viajaban 7 alumnos y dos adultos, estos últimos, el conductor y el docente acompañante. Según la mencionada información, las dimensiones del transporte escolar se deben a que transportaba a alumnos con necesidades especiales. Por otro lado, la prensa local también informa de que el centenar de pasajeros que iban en el tren lo habrían abandonado estando ilesos.

A la espera de aportar más detalles del accidente, el regidor de Buggenhout, Geert Hermans, ha trasladado al diario Het Laaste Nieuws, que el transporte escolar habría salido de una calle y habría cruzado a las vías del tren a pesar de que las barreras y señales luminosas del paso a nivel funcionaban correctamente.

—Noticia de última hora, en ampliación—

Antón Parada
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Redactor de El HuffPost de actualidad y última hora en Hard News. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó en La Voz de Galicia y Radio Voz durante un lustro antes de llegar a El HuffPost en 2021.

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