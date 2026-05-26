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Peinado amenaza a Begoña Gómez con recurrir a la "Fuerza pública" si no comparece el 9 de junio
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Peinado amenaza a Begoña Gómez con recurrir a la "Fuerza pública" si no comparece el 9 de junio

Javier Escartín
Javier Escartín
La empresaria y primera dama española Begoña Gómez, en una imagen de archivo.
La empresaria y primera dama española Begoña Gómez, en una imagen de archivo.Francisco J. Olmo/Europa Press via Getty Images

El juez Juan Carlos Peinado ha citado a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a comparecer a una “audiencia preliminar” el próximo 9 de junio, a las 11.00, en el juzgado. En el auto en el que se acuerda dicha citación, el juez señala que tanto ella como los otros dos investigados, la asesora de Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, "deberán comparecer personalmente". Si no lo hacen, les advierte de que serán "conducidos por la fuerza pública". 

El juez Peinado ordenó el pasado mes de abril el procesamiento de Begoña Gómez por los delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca. Finalmente no la sentará en el banquillo por intrusismo profesional, el quinto delito que ha estado investigando durante estos meses, "al no haber más que un indicio endeble, no habiendo indicios plurales y sólidos".

Javier Escartín
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Jefe de Hard de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid. Trabajó nueve años como coordinador digital en ABC, cuatro como director digital en COPE y un año como redactor en Mediaset. En El HuffPost comenzó trabajando como redactor de política desde septiembre de 2022 y después asumió la jefatura de dicha sección.

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