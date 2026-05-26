Recuperan estas palabras de Zapatero durante la comisión de investigación del Caso Koldo: muchas cosas cobran sentido

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero es el claro protagonista de los últimos días en la actualidad nacional. Su imputación en el caso del rescate a la aerolínea Plus Ultra está siendo el foco de análisis de tertulianos, magistrados, politólogos y de todo el mundo a nivel social.

Este lunes se ha recuperado en X unas palabras del expresidente durante su declaración en la comisión de investigación del Caso Koldo el pasado 2 de marzo, cuando ofreció su testimonio ante los miembros del Senado.

Durante su defensa aseguró que los ataques que estaba recibiendo llegaban ahora, más de una década después de que dejara la vida pública y como motivo de la ayuda que había ofrecido al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Hace 14 años que dejé la tarea pública. Ahora la cuestión es qué quieren hacer ustedes con Zapatero con tanta falsedad permanente, injurias y calumnias", comenzó diciendo en la declaración.

"El señor Feijóo me dice y me acusa de negocios sucios con Maduro, que no he tenido ninguno, y me acusa de un chivatazo, que es una mentira muy grave en democracia porque además está acusando a alguien que ha dado un chivatazo a un policía, a un juez y esta es la realidad", afirmó.

Zapatero insistió en su defensa y recordó que fue volver a salir a la palestra pública y que a raíz de ahí llegaran los ataques: "Por tanto le voy a decir una cosa, ustedes seguirán con la campaña de insultos y difamaciones porque sé lo que buscan, sobre todo, desde julio del 2023, que es que no realice el apoyo que realizo al presidente del Gobierno y a este Gobierno".

"Sé lo que busca, pero sabe que les digo, que ganaré", concluyó de forma muy contundente.

El televisivo y contertulio de diferentes programas de televisión ha compartido ese fragmento en sus redes sociales junto al siguiente mensaje: "José Luis Zapatero sabía perfectamente lo que iba a pasar. Veremos cómo acaba todo esto".