Preguntan a María Corina Machado por la imputación de Zapatero y su reacción será noticia en España

La líder opositora venezolana María Corina Machado, junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha concedido una entrevista al diario El Mundo en la que ha hablado de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por la trama del caso Plus Ultra.

La primera pregunta que le hacen a Machado, obviamente, tiene que ver con Zapatero, un dirigente muy relacionado con Venezuela. Concretamente la pregunta que le hacen es:

"La bomba informativa del año explosionó en España esta semana: primer presidente de Gobierno imputado por tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental en el caso Plus Ultra, la aerolínea hispanovenezolana. La punta de un iceberg de grueso calado marcado por las labores de Zapatero en Venezuela y su connivencia y complicidad con el chavismo. ¿Sorprendida?".

Ella ha respondido con tajante "no", en palabras del propio medio. "Lamentablemente todas estas investigaciones y escándalos terminan llevando a Venezuela. Y son parte del saqueo más cruel de la historia de la Humanidad", ha señalado Machado.

Y ha añadido: "Un país donde no solamente su riqueza, su territorio, sus instituciones se entregaron al crimen organizado, sometiendo a una nación al hambre, a la miseria y a la migración. Es trágico, pero es la verdad".

Últimas novedades sobre ZP

La actualidad avanza tan rápido que es fácil perderse en estas tramas, informes de la UDEF y comparecencias judiciales.

Lo último que ha sido noticia en lo referente a la imputación por parte del juez Calama es el informe de la UDEF donde se dice que el despacho de Zapatero y su vivienda personal eran los "núcleos de decisión" de la presunta red de tráfico de influencias que el dirigente socialista lideraría de una manera "casi invisible".

Además, lo que más está llamando la atención de este informe para los medios de comunicación son unas joyas que Zapatero tenía en una caja fuerte y de las que su portavoz autorizado, Luis Arroyo, ha dicho que son de la familia.

Gran parte de estas cuestiones se resolverán, previsiblemente, el próximo 2 de junio, fecha en la que debe comparecer ante los tribunales Zapatero, que de momento se mantiene alejado de los medios de comunicación.