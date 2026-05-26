También en la Audiencia, pero quizás no te llegó: los "10.000 euritos todos los meses" a Rajoy

Mientras el foco mediático estaba siendo acaparando por el levantamiento del secreto de sumario del 'caso Plus Ultra' y las filtraciones a la prensa de partes del registro de la UDEF en el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, como las joyas que contenía su caja fuerte, ayer lunes también tenía lugar una de las jornadas más esperadas, o que se preveían más potentes, del proceso judicial que trata de dilucidar si la operación Kitchen fue realmente una trama parapolicial para destruir pruebas que incriminasen al Gobierno de Mariano Rajoy y al Partido Popular.

La causa, que se dirime en la Audiencia Nacional, contó la pasada jornada con la reproducción de varios audios que protagoniza el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Uno de ellos, afecta directamente a uno de los pocos altos cargos políticos imputados en este proceso, el ex secretario de Seguridad Francisco Martínez, es decir, quien fue el 'número 2' de la cartera de Interior y del único ministro con condición de investigado, Jorge Fernández Díaz.

En dicha conversación, Villarejo y Martínez hablan sobre otra figura clave en el pasado judicial de los populares, pero en lo relativo a la trama de corrupción Gürtel. Concretamente, el comisario jubilado le comentaba a Martínez que el jefe de dicha trama, Fernando Correa, tenía "mucha información de 'El Barbas' [apodo que tenía Rajoy, según declararon varios miembros de dicha trama y los investigadores]" y quería llevársela a la Fiscalía.

De "los 10.000 euritos" a "tener trincado" al chófer de Bárcenas

¿Qué sabía exactamente Correa, según se desprende de la grabación reproducida? Bárcenas le habría contado que Mariano Rajoy percibía pagos en negro con carácter mensual. En otras palabras, las de Villarejo, que el extesorero del PP "le soltaba 10.000 euritos todos los meses" a Rajoy. Cabe recordar que el exmandatario y exlíder del PP fue llamado a declarar en esta causa como testigo.

No fue lo único que se escuchó de esa conversación entre Villarejo y el 'número 2' del Ministerio de Interior de Rajoy. También hablaron de Sergio Ríos, chófer de la familia Bárcenas y denominado el 'cocinero' por varios implicado en la supuesta trama —de hecho, le da nombre a todo—. Le trasladó a Martínez que había sido captado ya como confidente e incluso le propuso meterle en la policía —otra cuestión que se investiga— para "tenerle trincado".

Se comunicaban con móviles de tarjeta prepago y Ríos le había mencionado la existencia de "anotaciones textuales" y de "recibos firmados" por altos cargos populares. También le comunicaba en qué situación se encontraban los Bárcenas, por ejemplo que "sigue comiendo jamón" o "yendo a la peluquería", que seguían pagando el alquiler del local del centro de Madrid o que se reunían con abogados. También le relataba otras cuestiones, como cómo estaba el hijo, Guillermo, Willy, Bárcenas. Le tachó de "un fiestero" y "menos serio".

Quejas por dejarle "tirado como un tanga": "Imagínate que nos pilla Rubalcaba, nos cuelga por los pulgares"

La otra grabación que se reprodujo en la que figura Villarejo, retrata sus quejas y temores ante lo que define como haberle dejado "tirado como un tanga". Se lo cuenta a otro imputado en la causa de la Kitchen, al exjefe de la UDEF José Luis Olivera, pero también a otras personas que estaban en el marco de una comida. Junto a ellos estaban los empresarios Alberto Pedraza y Adrián de la Joya, además del abogado Javier Iglesias, a quien Bárcenas acusó de haberle instado a modificar los papeles de la contabilidad en B del PP.

Villarejo se queja de que él "había dado todo", en cuanto a los "favores" que presumió de haber realizado, pero que le habían "tirado como un tanga". Era el 25 de enero de 2017 y el comisario jubilado compartía su preocupación por la investigación. "Y no he empezado con la cocina; cuando empiece con los cocineros, ya verás, ya verás", decía. Sobre esos "favores", aludió a una persona, un hombre "emboscado en un buga" que se la habría jugado.

"Imagínate que nos pilla Rubalcaba, nos cuelga por los pulgares", exclamó Villarejo, llegando a amenazar con "quemarles los huevos a todos". Pero, momentos después, el comisario jubilado teoriza con la idea de que le nombre Director Adjunto Operativo (DAO) de la policía, deslizando que eso rebajaría la tensión. Cabe recordar que otro de los imputados en la Kitchen es Eugenio Pino, el exDAO que nombró Fernández Díaz.

"[Tengo] al [Rodrigo] Rato inmortalizado diciéndole que el otro trincaba (...) Cada uno con el sobre" Villarejo, en una grabación intervenida

En otro momento, Villarejo también estalla diciendo que los políticos son todos "unos chorizos", antes de sacar pecho asegurando tener comprometido al ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. Manifiesta que tiene "al [Rodrigo] Rato inmortalizado diciéndole que el otro trincaba" y da entender una suerte de hipotética escena corrupta en la que Rato estaba en la fila, mientras Rajoy iba delante de él, y "cada uno con el sobre" en la mano.

Por otro lado, también aparece la ex ministra de Defensa María Dolores de Cospedal en esa conversación. Villarejo lamenta que esta aún le debe "100.000 pavos con intereses" y le atribuye a la ex secretaria general del PP un enfado con Bárcenas en el que exclama que "hay que matarlo a este hijo de puta que nos ha robado".