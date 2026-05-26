Jonathan Andic deja temporalmente la vicepresidencia de Mango para centrarse en su defensa

Después de ser detenido el pasado martes por la muerte de su padre, Isak Andic, Jonathan Andic ha anunciado este martes en una "carta abierta" a la plantilla de Mango que deja temporalmente sus cargos en la compañía. El hijo del fundador de la marca conservará sus responsabilidades en los "proyectos familiares, empresariales y sociales", para centrarse en defender su inocencia.

En la carta, remitida a EFE por portavoces autorizados de la familia, el hasta ahora vicepresidente de Mango argumenta que la "atención y el foco" que exige su defensa en el proceso judicial, tras su imputación por el presunto homicidio de su padre, le impide "mantener el alto compromiso" que exigen sus responsabilidades en la compañía.

"Escribo estas palabras con sinceridad y humildad, desde el dolor, la impotencia y la frustración de encontrarme ante un relato de presunta culpabilidad que no responde a la realidad. Hace unos diecisiete meses perdí a mi padre, en unas circunstancias profundamente dolorosas para mí, mi familia y nuestro entorno cercano. A ese duelo se ha sumado el hecho de tener que convivir con la más grave, injusta e infundada acusación que puede recaer sobre una persona", escribe Andic en la carta a la que ha accedido la agencia EFE.

Carta de Jonathan Andic EFE/Portavoces de la familia Andic

Además, Jonathan Andic, denuncia que se ha "construido un relato público" con una "visión parcial, descontextualizada y tergiversada, que ha generado una percepción de culpabilidad ajena a la realidad".

"Sé que desmontarlo exigirá tiempo, esfuerzo y una dedicación intensa", añade el hijo de Isak Andic, que asegura que "la verdad acabará imponiéndose" y se demostrará "de forma clara" su inocencia.

Además, en un comunicado interno, el presidente y consejero delegado de la firma, Toni Ruiz, ha trasladado a Jonathan "su máximo respeto, comprensión y apoyo". Ruiz ha agradecido las muestras de cariño que ha recibido la marca en los últimos días y ha querido destacar el valor de la empresa.

"La compañía se encuentra en el mejor momento de su historia. Contamos con el pleno apoyo y visión a largo plazo de nuestros accionistas, una estrategia clara, única y diferencial y un modelo de gobernanza corporativa alineado con los más altos estándares”, ha declarado Ruiz.

La detención por la muerte de Isak Andic

Andic fue detenido por el presunto homicidio de su padre el pasado martes en su domicilio de Barcelona y trasladado a los juzgados de Martorell, donde prestó declaración ante la jueza, aunque se limitó a responder a las preguntas de sus abogados.

Jonathan Andic, a su llegada a los juzgados de Martorell tras ser detenido Europa Press via Getty Images

La magistrada impuso una fianza de un millón de euros para poder salir en libertad, que Andic pagó a través de su abogado apenas quince minutos después. El hijo del fundador de Mango salió de los juzgados ante una fuerte expectación y está obligado a cumplir las medidas cautelares que ha dictado la jueza.

Se le ha retirado el pasaporte, no puede salir de España y tendrá que acudir a firmar a los juzgados semanalmente.

La noticia de la detención de Jonathan Andic llegó después de más de año y medio de investigación sobre la muerte de Isak Andic, que falleció el 14 de diciembre de 2014 tras caer desde una altura de más de 100 metros en una ruta de montaña en Montserrat. En un principio, la caída se investigó como un trágico accidente, pero a medida que la investigación fue avanzando Jonathan comenzó a ser tratado como sospechoso.

Su papel en la empresa, el origen de la tensa relación con su padre

Jonathan Andic estaba destinado a tomar las riendas de Mango cuando su padre se retirara, y así fue. El hijo de Isak Andic entró a formar parte de la empresa en 2005 y dos años más tardes comenzó a encargarse de Mango Man, la línea masculina de la firma en la que seguía trabajando en el momento de la muerte de su padre.

Jonathan e Isak Andic EFE

En 2012, Isak Andic quiso retirarse de la primera línea de la empresa y confió en su hijo para tomar las riendas, pero no salió bien y tuvo que incorporar a Toni Ruiz para que rescatara la compañía y seguir él mismo supervisando la marca. Según lo que se ha publicado en los últimos meses, la decisión de apartar a Jonathan de la dirección de la marca sería precisamente el origen de la tensa relación que había entre ellos en los últimos años.

Jonathan Andic dejó la gestión diaria de Mango y su trabajo en Mango Man en junio de 2025 para ocuparse de administrar el patrimonio familiar. Tanto él como sus hermanas heredaron Punta Na, el holding que controla el 95% de Mango, mientras que el porcentaje restante es de Toni Ruiz. Hasta este martes, Jonathan también ejercía como vicepresidente del consejo de administración de Mango.