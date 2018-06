La concejala del PP en Pinto, Rosa María Ganso, está siendo criticada por unas declaraciones que hizo en la última sesión del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Pinto el 31 de mayo, como cuenta la Cadena SER. Se debatía una propuesta del PSOE para regular la prostitución y Ganso tomó la palabra para justificar esta práctica. "Hay personas con discapacidad que utilizan estos servicios porque no les queda otro remedio", dijo, añadiendo que "hay personas que en la vida han nacido feos y no tienen posibilidad de utilizar estos servicios" porque "en la sociedad no todos somos rubios, guapos y bonitos".

Finalmente la moción no salió adelante. El grupo parlamentario de Podemos y el PSOE de Pinto han tuiteado el momento.

Una concejala del PP de Pinto justifica la prostitución como un servicio para los "feos" y los "discapacitados" 😔 pic.twitter.com/smhpz2VzfK — Podemos Pinto (@PodemosPinto) 12 de junio de 2018

Ver para creer. El PP #Pinto, ante nuestra moción contra la prostitución y la trata, justifica la explotación sexual de las mujeres porque hay hombres feos que tienen "derecho". Y la magnífica respuesta de nuestra concejala @Lorenamp82: https://t.co/ZkO7aPtXQb — PSOE PINTO (@psoepinto) 13 de junio de 2018

