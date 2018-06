Al menos cinco muertos en un tiroteo en la redacción de un periódico en Annapolis (EEUU)

Un tiroteo ha causado al menos cinco muertos y varios heridos este jueves en la redacción del periódico Capital Gazette, en Annapolis, Maryland (Estados Unidos). Las fuerzas de seguridad han respondido tras recibir el aviso y han detenido a un individuo.

La policía del condado de Anne Arundel ha confirmado que hay al menos cinco muertos y varios heridos tras el suceso. Es lo mismo que había confirmado unos minutos antes Steve Schuh, responsable de la oficina del Condado, quien no había ofrecido un número de víctimas:

Las fuerzas de seguridad de la zona confirmaron tras los primeros avisos que respondían a un tiroteo, que el edificio que alberga la redacción del periódico había sido evacuada y que los agentes continuaban el registro de las oficinas.

Phil Davis, un periodista de sucesos de Capital Gazette , ha publicado una serie de tuits en los que narra los hechos. Aseguraba que "un hombre ha disparado a varias personas en mi oficina, algunas de ellas están muertas". Después, ha explicado un poco más sobre cómo se ha producido el tiroteo y no ha querido hablar de víctimas:

"El tirador ha disparado a través de las puertas de cristal de la oficina y ha abierto fuego sobre varios empleados. No puedo decir mucho más y tampoco quiero dar por muerto a nadie, pero todo pinta mal".

Finalmente, ha escrito que "no hay nada más aterrador que escuchar como disparan a la gente mientras tú estás escondido bajo tu mesa y escuchas cómo el tirador recarga".

Este es el lugar en el que se encuentra el periódico:

El despliegue que ha llevado a cabo la policía ha sido captado por un fotorreportero del periódico en el que ha tenido lugar el tiroteo:

The Capital fue fundado en 1884 y es actualmente propiedad de The Baltimore Sun. El último mensaje publicado en su perfil de Twitter fue a las 20.46 hora española, antes del tiroteo.

Después de que las autoridades confirmaran el número de muertos, el perfil ha publicado un tuit para dar cuenta de lo ocurrido:

Five people were killed and several others were "gravely injured" in a shooting at the Capital Gazette office, according to police. A shooter is in custody. https://t.co/ZTw7BuaNAk — Capital Gazette (@capgaznews) 28 de junio de 2018

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha enviado sus condolencias a los afectados y ha agradecido la respuesta de los servicios de emergencia: "Mis pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus familias. Gracias a los servicios de emergencia que están actualmente en el lugar de los hechos".

Prior to departing Wisconsin, I was briefed on the shooting at Capital Gazette in Annapolis, Maryland. My thoughts and prayers are with the victims and their families. Thank you to all of the First Responders who are currently on the scene. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de junio de 2018

El gobernador de Maryland, Larry Hogan (republicano), ha dicho sentirse "absolutamente devastado" por la "tragedia".