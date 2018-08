Ocho de los mejores bares para tapear de España

Las tapas son, gastronómicamente hablando, una de las atracciones más interesantes y apetitosas tanto para viajeros nacionales como internacionales. Se trata de un aperitivo que generalmente se sirve en bares y restaurantes como acompañamiento a una bebida, por lo que muchos se montan rutas en la que se visitan diferentes establecimientos en lo que se llama tapeo o ir de tapas.

Gracias a su tradición y al formato que presentan, ir de tapas se ha convertido, no sólo en una señal de identidad española, sino también en una degustación imprescindible para quien visite nuestro país.

TripAdvisor, la web de viajes que ayuda a encontrar las últimas opiniones y los precios más bajos, ha preparado una suculenta selección de algunos de los lugares donde disfrutar auténticas tapas y vivir la experiencia en diferentes rincones españoles.

El miniBAR, Madrid

1.300 opiniones y una valoración media de 4.5 burbujas sobre 5

A escasos metros de la emblemática Plaza Mayor se encuentra este discreto y humilde local en el que sirven algunas de las mejores tapas de la ciudad. Variedad, calidad, un servicio rápido y amable y un precio más que ajustado hacen de que las visitas siempre salgan satisfechas. "No nos ha podido gustar más. Recomiendo todos y cada uno de los platos. El trato del personal es increíble y el lugar muy acogedor. ¡Repetiremos!", afirma un usuario de TripAdvisor, mientras que otro asegura que "es un bar pequeñito, pero nos sorprendió muy gratamente. Cenamos de tapas, la de queso de cabra y pesto ¡espectacular! El trato muy bueno, Nacho nos trató de maravilla, fue muy atento y nos sirvieron rápido. Recomendado al 100%".

Eslava, Sevilla

5.855 opiniones y una valoración media de 4.5 burbujas sobre 5

Muchos usuarios lo consideran como "el mejor sitio de tapas de la ciudad" y no es para menos. Este restaurante sevillano lleva más de dos décadas ofreciendo una carta con opciones para todos los gustos en la que las tapas son protagonistas. A pesar de estar siempre abarrotado, merece la pena llegar con tiempo y esperar tomando algo en la barra mientras se libera alguna mesa, o disfrutar de pie de las deliciosas tapas acompañadas de un vino o una caña.

Bodegas Mezquita Céspedes, Córdoba

5.857 opiniones y una valoración media de 4.5 burbujas sobre 5

"Una comida estupenda, el trato de los camareros muy profesional. Sin duda un buen lugar para tapear y comer los productos más típicos de Córdoba. Totalmente recomendable, precios bastante asequibles, para nada desorbitados", confirma un usuario de TripAdvisor. Este mítico local propone una cocina tradicional cordobesa que completa con una amplia variedad de tapas y algunos talleres gastronómicos, siempre dentro de un local moderno ambientado con arte y carteles taurinos.

El Globo, Bilbao

1.673 opiniones y una valoración media de 4.5 burbujas sobre 5

Es una de las "paradas obligatorias" de la ciudad vasca si se quiere disfrutar de la mejor gastronomía de la región, tanto en formato pintxos como tapas. Variedad, cantidad y calidad, además de un precio ajustado y un servicio rápido que ameniza la visita. Txangurro, pimientos, gambas, bacalao... hay propuestas para todos los gustos que además también se pueden disfrutar en la barra en un formato más informal.

Casa Puga, Almería

1.214 opiniones y una valoración media de 4 burbujas sobre 5

Popular, acogedor y tradicional, además de amigable y con una oferta tan deliciosa como variada, entre la que no faltan las mejores tapas españolas. "La taberna de toda la vida. Ambiente muy popular, el típico jaleo que tanto nos gusta en el sur, las tapas tradicionales, el servicio rápido, la decoración añeja. Un lugar donde las bromas se hacen en voz alta para compartirlas y la gente ríe carcajadas. Ruido de vasos, ir y venir de platos que te dan pistas sobre qué pedir. No comerás nada gourmet, aunque todo estará rico, y no gozarás de la paz que se respira en el interior de una iglesia, pero seguro que te gustará. Un lugar de visita obligada si buscas algo auténtico", apunta un usuario de TripAdvisor.

812 opiniones y una valoración media de 4.5 burbujas sobre 5

Los usuarios coinciden en que este local toledano hace de la visita todo un placer. "Espectacular la comida, todo casero, muy recomendable. Antonio, su dueño realmente se esmera en cada plato y te hace sentir como en casa. ¡Gran anfitrión! El restaurante es una antigua casa toledana ambientada en plena judería. ¡Un 10 en todo!", señala un viajero. Humilde, casero y auténtico, la mejor opción para degustar tapas españolas y otras elaboraciones contundentes y muy sabrosas.

799 opiniones y una valoración media de 4 burbujas sobre 5

Es un clásico para ir de tapas por Salamanca, por lo que en su local se juntan clientes locales que repiten a menudo con turistas y otras visitas espontáneas que se dejan recomendar por los comentarios de TripAdvisor: "Frecuentamos este restaurante. Las bravas están riquísimas, el mollete de panceta todo un descubrimiento... tapas muy buenas, servicio rápido y la terraza es muy agradable". Ofrece tapas clásicas con un toque más moderno y vanguardista que las hace más originales y divertidas a la hora de escoger y degustar.

Jero, Valladolid

2.258 opiniones y una valoración media de 4.5 burbujas sobre 5

Su rebosante barra de originales tapas para degustar sobre una barrica o en el discreto y acogedor comedor hacen de Jero un lugar más que idóneo para disfrutar en Valladolid de las mejores tapas. Ambiente animado, gran variedad de opciones para todos los gustos, vinos por copas y un servicio rápido y eficaz. "Para tapear es el sitio de referencia de Valladolid, variedad de pinchos y calidad en todos. Da igual tu preferencia, seguro que allí lo encuentras. Bacalao, cecina, fresas, morcilla, huevo, pimiento, hamburguesa... arroces... se hace la boca agua con solo nombrarlo. Igual que la cena, no es barato, pero merece la pena. La elaboración, el servicio y la calidad merecen la pena y justifican el precio", afirma un usuario de TripAdvisor.