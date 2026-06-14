Eduardo Barba, jardinero: "Haz fotos a tus plantas con el móvil; el antes y el después delata al instante si las estás cuidando bien"

Las plantas de interior se han convertido en un elemento imprescindible en nuestros hogares. Más allá de decorar nuestros pisos, balcones u oficinas, aportan vida, conexión con la naturaleza y muchísima armonía. Sin embargo, a veces olvidamos el detalle más básico: son seres vivos y, como cualquier organismo, manifiestan físicamente su estado de salud.

El gran problema es que la inmensa mayoría de las personas no tiene ni idea de cómo descifrar este silencioso lenguaje verde, ni mucho menos cómo identificar si una maceta está perdiendo su vigor antes de que sea demasiado tarde.

Para ponernos las cosas muchísimo más fáciles, el jardinero y paisajista Eduardo Barba ha compartido un truco durante su reciente intervención en el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER. El experto explica cómo la tecnología que todos llevamos en el bolsillo (la cámara del teléfono móvil) es el aliado perfecto para hacer un seguimiento exhaustivo a nuestra vegetación.

La clave de todo está en la observación

Fijarse en los pequeños detalles es un paso fundamental a la hora de comprender casi todo lo que nos rodea. “Todo hay que mirarlo bajo la atenta mirada de nuestro cerebro”, apunta el especialista botánico.

En el mundo de la jardinería casera, esta máxima se aplica de forma literal. “Podemos aprender nosotros mismos del mantenimiento de las plantas, del balcón o del jardín, dependiendo de cómo responde la planta a nuestros cuidados”, explica el jardinero.

Cabe recordar que cada pequeña variable o cambio en la rutina va a afectar directamente a su estado de salud: desde la cantidad y frecuencia de riego, hasta el grado de exposición solar que reciben a lo largo del día o el tipo y dosis de abono que utilizamos.

El 'chivato' fotográfico

Aquí es donde entra en juego la cámara del smartphone. Utilizar la fotografía como si fuera un historial médico nos ayuda a ser muchísimo más conscientes del estado real de nuestra maceta. “A veces las señales de las plantas son muy sutiles”; advierte el experto, recordando que nuestra memoria visual a corto plazo nos suele fallar a la hora de detectar un deterioro gradual.

Tener una prueba gráfica elimina cualquier duda. “La fotografía nos ayuda para ver si la flora ha crecido más o menos, si ha perdido densidad de hojas por un lado o por otro; es ideal”, sostiene Barba.

De esta manera tan sencilla y empírica, “vamos viendo esa evolución. Siempre me siguen sorprendiendo las plantas con sus procesos”, concluye el experto, invitándonos a crear nuestra propia galería botánica en el móvil para no volver a matar a una planta por puro despiste.