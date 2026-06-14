"Hay que evitar hacer la excavadora": la norma de protocolo de María José Gómez para comer patatas fritas de bolsa

Las comidas familiares o las quedadas entre amigos a menudo se ven opacadas por la carencia de normas básicas de educación en la mesa. El asunto no recae en llevar un formalismo extremo; se trata de gesticulaciones sutiles que demuestran deferencia por los demás.

El protocolo está presente en todo momento, inclusive a la hora de comer los aperitivos más comunes y corrientes, como lo son las patatas fritas de bolsa. La especialista en dicho ámbito, María José Gómez, por medio de su canal de TikTok, comparte algunas sugerencias para degustar este tentempié sin generar ningún tipo de disgusto a otros. “A la hora de comer las patatas de bolsa hay que seguir una etiqueta. Son las reinas de los aperitivos”, indica la protoclista.

Las pautas a seguir según Gómez

Cuando vayamos a comer el aperitivo de manera individual, es ideal que la mano que vaya a la boca sea la misma. Las patatas se deben comer una por una, nunca de tres en tres, y en lo posible no las comeremos de un solo bocado.

A la hora de compartir el alimento, es fundamental hacer uso de las dos manos. Con la menos dominante agarramos la patata en el centro de la mesa y, posteriormente, con la más hábil, nos la introducimos a la boca. De esta manera evitaremos contaminar de salida el resto del producto.

Asimismo, Gómez apunta que no es prudente agarrar varias patatas a la vez. "Hay que evitar hacer la excavadora, coger muchas patas y llevárnoslas enteras a la boca”, sostiene e insiste en que se debe ingerir una por una, “se disfrutan de un solo bocado para evitar ese efecto crujiente y, sobre todo, que se nos caigan trocitos y nos puedan llegar a manchar”, complementa .

Finalmente, la experta subrayará que la manía de limpiarse los dedos con la boca para saborear el aceite y la sal no se debe realizar en público. “Mejor hacerlo en la intimidad más estricta de su casa, donde nadie le ve”, concluye.