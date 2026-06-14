Hacen un 'simpa' que supera los 400 euros y lo rematan con una reseña negativa: el colmo de la desfachatez 

Hay clientes que no tienen vergüenza, pero además tampoco la conocen. Comer en un restaurante, irte sin pagar, y encima poner una reseña negativa, quejándose de "comida y servicio pésimo".

Esto es lo que han hecho un grupo de 17 personas, que se marcó un 'simpa' en toda regla. "No hagáis caso a las reseñas. Uno de los peores sitios a los que he ido", afirma el comensal que puso la reseña, recogida por la cuenta de X @SoyCamarero.

El restaurante en cuestión no tardó en responder. Lo hizo, eso sí, con mucha educación a pesar del agravio que sufrió: "Muchas gracias por tu comentario porque nos das la oportunidad de responderte públicamente".

"En primer lugar, os habéis ido sin abonar la cuenta, 17 personas, de uno en uno habéis ido desapareciendo. En segundo lugar, tras haber pedido postres y ya haberlos puesto sobre la mesa, habéis dicho que no los queríais", lamenta el propietario.

"Vamos a proceder a la denuncia"

Pero la cosa no termina ahí, porque la concatenación de faltas de educación y respeto fue in crescendo según la comida se acercaba a su fin: "Uno de vosotros ha venido a abonar, pero no quería pagar el entrecot porque no estaba bueno".

Seguidamente, recuerda al infractor que su grupo no dejó "ni la grasa". "En cuarto lugar y puesto que la cuenta pasa de 350 euros, ya no es hurto, es robo", afirma el dueño del establecimiento.

"Queremos recordar que tenemos cámaras de seguridad y que vamos a proceder a la denuncia, así como a compartirlo en redes sociales. Si os apetece venir a abonar, estaremos encantadas", sentencian.

En el tuit de @SoyCamarero se adjunta una fotografía de la cuenta, que asciende a 402,80 euros, de los cuales no se llegó a abonar absolutamente nada, en lo que podría ser perfectamente el colmo de la desvergüenza y la desfachatez.