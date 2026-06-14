Dos helicópteros chocan en Río de Janeiro: al menos seis personas han perdido la vida 

Vista aérea de un lago en un parque y casas frente a la playa con la Roca Pontal en el océano en Río de Janeiro.

Al menos seis personas han perdido la vida tras chocar dos helicópteros en Río de Janeiro (Brasil). El accidente ha ocurrido por la mañana (hora local) en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, el cual se encuentra situado en la zona oeste de la ciudad, según han informado varias fuentes oficiales.

Uno de los helicópteros se incendió tras caer en el interior de un estacionamiento privado, quemando a unos veinte vehículos eléctricos que se encontraban allí. Las unidades de apoyo y emergencia se encuentran trabajando en el lugar del accidente. Por ahora, se desconoce la identidad de las víctimas ni las causas del suceso.

Algunos de los fragmentos y de las piezas de la aeronave han salido disparadas hacia algunos de los edificios cercanos, algunos de ellos residenciales.

En un inicio se habían reportado cinco víctimas, pero más tarde se ha encontrado a una sexta que se encontraba en el segundo helicóptero, el cual cayó a unos 100 metros de distancia del lugar del impacto, según recoge EFE.