Alberto Edjogo: "Si España pierde un partido importante con un penalti fallado por Lamine saldrán otra vez a decir que es de fuera"

Alberto Edjogo-Owono Montalbán (Sabadell, 1984) es exfutbolista profesional que actualmente ejerce de periodista y comentarista deportivo. Representa a una generación que ha vivido el fútbol desde dentro antes de explicarlo fuera. Su paso por categorías más modestas y la selección de Guinea Ecuatorial le han dotado de una perspectiva poco habitual.

Su estilo de análisis, a veces incluso poético, le ha llevado a ser una de las voces más respetadas de la comunicación deportiva actual. Colabora en distintas cadenas y combina el análisis táctico con una mirada crítica sobre el rol del fútbol en la construcción de un mundo con identidad, diversidad y convivencia.

Publica un nuevo libro, Heridas en la piel, después de Cuadernos de fútbol africano. Va más allá de la típica denuncia: Edjogo ha cumplido su tercera temporada en DAZN y ha sido elegido como uno de los comentaristas para cubrir el Mundial junto al despliegue de un enorme equipo de periodistas y comunicadores.

En una conversación con El HuffPost repasa la intención de su nueva obra, los casos de racismo que más le han impactado, el rol de la nueva generación de futbolistas que no tienen miedo a reivindicarse y a denunciar ataques y el Mundial de fútbol.

- ¿Qué se van a encontrar los que vayan a leer por primera vez Heridas en la piel?

Un recorrido, un viaje por distintos episodios del fútbol español principalmente, pero también del fútbol internacional. Es un viaje de cómo el fútbol y la sociedad han ido evolucionando en su percepción del racismo en el deporte en general y en el fútbol en particular. No pretende ser un libro de casos aislados ni una crónica de sucesos racistas en el fútbol, sino que lo que intenta es ver una evolución y ver ese viaje desde los primeros futbolistas negros que llegaron a España en los años 50, cuál era el trato que se les daba, cómo evolucionó el fútbol a partir de los 70… No pretendo ser apocalíptico ni especialmente crítico, pero sí que es un viaje poniéndo en el espejo a la sociedad española y sobre todo a los amantes del fútbol.

- Se insiste en que va más allá de la denuncia.

Totalmente, no es un ataque, no es un libro donde digas: "Mira qué malos somos todos”. Simplemente es reflejar lo que ha ocurrido, qué impacto ha tenido lo que ha ocurrido, tanto a nivel legal como a nivel social. Luego también algunos puntos de vista son desde la zona de privilegio, desde la zona que no siente ataque racista. Si giras 180 grados el espejo te das cuenta que hay situaciones y que hay comportamientos que para ti no suponen ningún tipo de intolerancia. No es una denuncia explícita, es un reflejo de lo que ha ocurrido y a partir de cada episodio que cada uno internamente piense cómo se comporta individualmente y si lo está haciendo de una manera tolerante.

- Donde hay muchos ataques así y que menos se ven es en el fútbol base, algo que a ti te ha pasado.

Cuando uno juega al fútbol de niño, hablo desde mi experiencia, está haciendo lo que más le gusta en el mundo. Un lugar donde tú no solamente juegas a fútbol y haces lo que te gusta, sino que también estás proyectando que eres Lamine Yamal, o eres Mbappé, Dembélé en una gran jugada y tú te imaginas que ese regate y ese tiro lo he marcado en el campo de mi barrio, pero, si yo hiciera esto en la final del Mundial, ¿qué sería esto? Cuando te ocurre algo chocante en un escenario idílico, lo primero que te hace es que te choca porque es un contraste. ¿Por qué me ocurren cosas negativas en un lugar donde estoy haciendo lo que más me gusta? Por otro lado, quieres proteger esa situación que tú estás viviendo, no montar ningún escándalo ni poner en entredicho ese paraíso.

Yo jugando en el Sabadell era capitán. Si yo ahora cojo y digo, no, es que a la primera de cambio me han insultado, si voy a casa y lo cuento y digo que no estoy a gusto, automáticamente tus padres te dicen: oye, si a ti te ha pasado esto, fuera de aquí. Tienden a protegerte. Lo viví muy chocante, pero sin la posibilidad de poder expresarlo, no quería ser un elemento conflictivo dentro del equipo.

- ¿De los casos que hay en el libro alguno te ha impactado más que el resto?

Hay varios. El de Marega en Portugal me pareció tremendo que tu exafición te trate de esta manera y que tus propios compañeros en lugar de protegerte intenten taparlo todo. Me impactó mucho. El caso de Wilfred en el Bernabéu para mí es el más duro porque además ya no está entre nosotros, lamentablemente murió en circunstancias muy difíciles.

- Se habla también de una nueva generación de futbolistas que ya no tienen miedo de hablar: Iñaki Williams, Nico Williams, Lamine Yamal. ¿Es posible el cambio o está incompleto?

Ellos tienen una gran responsabilidad. Las generaciones nuevas, gracias a que sí que han podido expresar esto siendo más pequeños y que han tenido más protección, se sienten con la autoridad de denunciarlo abiertamente. Creo que es un gran paso adelante. Tienen otra visión, valiente no es la palabra, pero sí mucho más echada hacia adelante. En los 90 era habitual ver gente con bomber, cabeza rapada y si hay seis ahí en la acera y tú pasas por en medio, a ver qué ocurre con eso. Estas son generaciones que viven más desinhibidas. Es muy importante que lo hagan porque son reflejo de muchos otros niños que también pueden pasar eso en otro ámbito.

Lamine Yamal en el Bernabéu, Alejandro Balde en Getafe, Iñaki Williams en el campo del Español, Nico Williams en el Metropolitano. También Roberto Carlos en el Camp Nou, Dani Alves en Villarreal. También lo han podido hacer porque otros antes, como Wilfred, como Samuel Eto'o, ya lo han denunciado. Ya hay una ley que les protege y entonces ellos sí ahora pueden reivindicar. Así que para que ellos puedan hacerlo, otros antes han tenido que abrir el camino.

- Lamine Yamal y Nico Williams sufrieron ataques racistas antes de la Eurocopa 2024 y al ganarla todos se subieron al barco.

El propio Lamine en una entrevista que hicimos en marzo del 2025 para DAZN dijo que en las previas de la Eurocopa se deshabilitó las redes sociales porque había una corriente de que Lamine y Nico no nos representan, prefiero perder con españoles que ganar con africanos. Lamine decía: pero es que nosotros teníamos a Le Normand y Laporte en el equipo que son dos franceses que se han naturalizado y son titulares con la selección española. No son españoles, son franceses que han llegado a España con 19 años. Nosotros que somos de Mataró y del País Vasco, y como somos negros pero nacidos en España sí que te molesta. La conclusión es muy evidente: te molesta que sean negros y no blancos.

Ese concepto tan antiguo de no ser suficiente, decirle a la gente que tú eres negro, eres español, pero no eres español español de pura cepa. Ese mensaje es muy peligroso porque luego decimos que la gente racializada no siente la identidad nacional. No es sencillo sentirla cuando te lo dicen constantemente.

Esos comentarios lo que hacen es quitar españolidad a alguien que ha nacido en España y se ha desarrollado en España. Lidiar con eso es muy complicado. También el concepto de que tienes que hacer cosas extraordinarias para ser ciudadano de primera. Me recuerda mucho a situaciones donde hay una catástrofe natural. Pasó en Francia: un chico senegalés trepó tres pisos, rescató a una mujer y la bajó. Le dieron la nacionalidad y honores franceses. Y decía que llevo 10 años trabajando en Francia y no he tenido nacionalidad.

No dudes que si España pierde un partido importante con un penalti fallado por uno de estos o por una roja a Lamine, a Nico, saldrá otra vez que estos son de fuera y que nos han arruinado el Mundial. Aunque sea injusto, es importante que se muestren como exitosos porque de alguna manera están rompiendo barreras y están de alguna forma siendo referencia para otros niños que dicen, si Lamine y Nico pueden ser campeones de Europa con España, ¿por qué yo no puedo estudiar medicina, ser abogado, montar un negocio?

No dudes que si España pierde un partido importante con un penalti fallado por uno de estos o por una roja a Lamine, a Nico, saldrán otra vez que estos son de fuera y que nos han arruinado el Mundial Alberto Edjogo-Owo

- ¿Desde las instituciones se está siendo lo suficientemente contundente? Véase con Vinicius que fue la primera condena penal por insultos racistas en un estadio.

Yo siempre contesto lo mismo. Para mí no porque es un tema que me toca directamente y para mí la contundencia sería lo máximo. ¿Insultos racistas? A la cárcel directo. Pero no ocho meses, sino tres años para que te enteres de qué va la vaina. Entiendo también que el protocolo es muy nuevo. Hasta que Eto'o no decidió parar de jugar en La Romareda en 2006, no se activó la ley orgánica de 2007, en la que se empezaron a tipificar delitos de odio y que no es lo mismo llamar tonto que hacer gritos de mono a un jugador. Poco a poco fue avanzando. Es muy importante que esos jugadores den la cara, los de arriba del todo, para que los demás se sientan más protegidos. Contundente lo sería más todavía, el protocolo es todavía lento.

- Y el Mundial se juega en EEUU, donde el ICE ha detenido a inmigrantes y donde se han vivido episodios violentos y racistas.

El fútbol es un pan y circo absoluto. Se ha hecho un mundial en Qatar, se hará en Arabia Saudí. EEUU ha deportado a gente que lleva 20 años trabajando allí. Entonces es un poco de ‘sports washing’, un poco de limpieza a través del deporte. Hay hipocresía en el deporte norteamericano, de alguna manera se ha puesto siempre por delante en los grandes deportes como NBA o NFL a los perfiles negros.

Son las máximas estrellas en sus deportes, pero luego en el día a día de la calle, brutalidad policial, racismo y autoritarismo en esas situaciones en las que hay un índice más claro de recibir ataques si eres una persona negra o latina que si eres un perfil caucásico. Se hace esa doble vara de medir. El fútbol siempre ha tenido un punto de hipocresía muy alto y lo va a seguir teniendo sin ninguna duda.

- Y en lo puramente deportivo, ¿cómo has visto la lista de España?

Es bastante, bastante fina. No creo que sea una lista donde haya grandes polémicas. Creo que en la portería Joan García merecía estar. Creo que Eric [García] merecía estar. Las dudas que se me generan a mí son jugadores que han tenido menos continuidad, como Gavi y Merino que vienen de lesiones. Gavi más que Merino, pero sabemos que es un jugador muy importante para De la Fuente, por lo que ya iba a ir sí o sí. Me falta algo más en la izquierda porque Barrenetxea se lesionó y Nico llega renqueante.

- ¿Moleiro, quizá?

Sí, a mí el Moleiro y Fornals son los dos jugadores que a mí me faltan en la lista porque en la izquierda vamos algo cojos. Aunque Cucurella es lateral es un jugador más abocado a la contención y a ser férreo. Si no está nico, te falta un perfil que podría ser… Pues Dani Olmo, Baena, pero ya son dos centrocampistas que no son hombres de banda. Lo único que me puede chirriar un poco es que haya preferido llevar a Laporte antes que a Huijsen. La veteranía de Laporte le da un plus, porque Eric, Cubarsí y Pubill son más jóvenes y necesitas a alguien de más experiencia. Por lo demás, una lista bastante fina.

- ¿Para ti cuál es el “ojo con Bélgica” de este Mundial?

Todo el mundo habla de Japón y de Noruega. Para hacerte el que sabes mucho, tienes que decir que Japón y Noruega son revelación, pero yo voy a decir Noruega en esta edición, tiene tres delanteros muy buenos y un mediapunta muy bueno.

- Vas a ser uno de los comentaristas en DAZN para el Mundial. ¿Cómo lo llevas?

Cubrir un mundial es lo máximo. Ya cubrí el de 2014 en Gol, pero ahí tenía un papel secundario, me dedicaba a cubrir las elecciones africanas. Ahora tengo un papel principal y me cambia un poco el enfoque. Lo bueno del fútbol es que el día a día ya te va llevando a estar actualizado. Es verdad que con las selecciones menos vistas, Curazao, Irak y compañía, sí que habrá que hacer un trabajo más exhaustivo.

- Esta pregunta siempre la dejo para el final. Es importante hacerla. ¿Cómo estás?

Muy bien, la verdad, muy bien vitalmente. Mis hijos están sanos, en casa está todo bien. Creo que profesionalmente estoy en un muy buen momento, con mucha energía para expandirme y hacer más cosas, que eso es muy importante. He llegado al final de temporada un poco agotado con tanto viaje, lo reconozco, se me ha hecho un poco bola el último tramo de la liga. Lo cierto es que estoy en un momento vital muy bueno. Gracias por preguntar, estoy, como dice Eneko, en el prime.