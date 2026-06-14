Andrea Urizar, nutricionista: "Estos son los alimentos que intento no consumir para prevenir el cáncer"

Con el paso del tiempo y la incesante evolución de la medicina, cada vez somos más conscientes de la inmensa importancia que tiene el estilo de vida en nuestra salud a largo plazo. En este tablero de juego, la nutrición es la reina absoluta. Frases como "no eres lo que comes, eres lo que absorbes" se han popularizado enormemente en nuestra sociedad, recordando la relevancia crítica de darle a nuestro cuerpo un "combustible" de calidad.

En este sentido, la labor de los nutricionistas es fundamental para la prevención de enfermedades y patologías. La nutricionista española Andrea Urizar utiliza su canal de YouTube para compartir información práctica y rigurosa sobre alimentación. En una de sus últimas y más comentadas publicaciones, la especialista ha querido poner el foco en los alimentos carcinógenos; es decir, aquellos cuyo consumo habitual puede alterar el ADN de nuestras células y promover el desarrollo de un cáncer.

El peligro en la charcutería: los nitritos

Urizar es muy concisa a la hora de dar su primera gran recomendación: sugiere evitar a toda costa el consumo recurrente de carnes procesadas, como las salchichas, el jamón de york, el pavo envasado y los embutidos en general.

Sin embargo, la experta hace una aclaración crucial para no demonizar el alimento en sí: “Este no es el producto en sí, sino el método de curado con los nitritos”, apunta. Y es que esta sustancia química, utilizada habitualmente como conservante y aditivo alimentario para mantener el color rosado de la carne, se ha vinculado con el cáncer colorectal.

“Si comes una salchicha superprocesada, llena de nitritos, todos los días, te eleva el riesgo un 18 %”, sostiene. sostiene la nutricionista basándose en la evidencia científica

“Yo sé que no todo el mundo va a estar comiéndolo todos los días, pero sí hay muchas personas que lo están comiendo muchas veces durante la semana", complementa.

El problema de las bebidas 'cero'

Por otro lado, la especialista señala al pasillo de los refrescos. Urizar alerta de que las bebidas que contienen el edulcorante aspartamo también suponen un riesgo silencioso para nuestro bienestar, ya que su abuso se ha relacionado con el fomento del cáncer de hígado. Productos de consumo tan masivo como las bebidas energéticas o los refrescos etiquetados como "sin azúcar" o "zero" son el claro ejemplo de ello.

Para terminar, Urizar hace un llamamiento a la calma y destaca que todas estas dramáticas consecuencias están sujetas, única y exclusivamente, a la cantidad y a la frecuencia con la que un individuo consuma este tipo de alimentos.

El objetivo de la divulgación médica no es adoptar una postura radical ni vivir abrumado por el miedo a la comida. “Si tú entiendes que ese alimento, si tú lo tomas frecuentemente, tiene ese riesgo, eso es diferente a decir ‘si lo tomo una vez, me muero instantáneamente’", concluye, recordando que la base de una buena salud siempre será el equilibrio.