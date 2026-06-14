El millonario Anas Andaloussi, de 20 años, defiende pagar impuestos en España: "Emprendemos para conseguir libertad"

Anas Andaloussi es un joven empresario millonario de tan solo 20 años, conocido por fundar negocios tecnológicos y plataformas de formación en inteligencia artificial como UDIA. También es creador de Escribelo.AI y QuickTok.AI.

También es creador de contenido y, en uno de sus directos de Twitch, respondió a varias preguntas que los seguidores del chat le iban haciendo. Una de ellas le planteaba por qué no se iba a Andorra para ahorrar impuestos, y él ha sido tajante al respecto, ya que desde hace años se cuestiona a otros influencers que se mudan allí para no pagar tantos impuestos como en España.

"Porque la realidad, chavales, es que emprendemos para conseguir libertad", ha expresado durante el directo, cuyo clip ha sido resubido en TikTok por @miadice y que ha acumulado decenas de miles de visualizaciones y otros miles de 'me gusta' (y subiendo).

Libertad no es "vivir en un país que no te gusta por ahorrar dinero"

Para Anas, libertad no es irse a vivir a un país "que no te gusta simplemente para ahorrar dinero, porque eso se llama avaricia y codicia". Aun así, advierte que respeta a la gente a la que le gusta irse a Andorra, pero ha matizado que él tiene "una juventud que quiero cuidar y al final del día, cuando muramos, vamos a ser simplemente polvo y recuerdos".

"Yo creo que no voy a tener muchos recuerdos en un país que son dos calles y cuatro montañas", ha rematado con cierta ironía, sin la intención de faltar al respeto.

Por otro lado, el empresario también ha hablado sobre la tristeza, y sobre que aun teniendo muchos recursos y "que te vaya bien en la vida" se puede estar triste igualmente. "Cuando te sientas triste tienes que entender que es algo humano y normal y que el tenerlo todo en la vida no significa que eso no te permita estar triste", ha defendido.

Para él, estar triste no es malo, pero también cree que el humano "se castiga mucho": "Cuando estamos triste, nos ponemos música triste, empezamos a mirar todo mal, a exagerar todo y nos metemos en un pozo que no debería ser".