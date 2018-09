El diario 'The Guardian' se enamora de una capital española: "Es la ciudad paraíso"

El diario británico The Guardian ha dedicado este martes un reportaje a alabar a la ciudad de Pontevedra, que tras desincentivar el tráfico en el centro ha logrado que en apenas 15 años más del 70% de los desplazamientos urbanos se hagan a pie o en bicicleta.

"Las personas no gritan en Pontevedra o gritan menos. Con todo el tráfico, menos el más esencial, desterrado, no hay motores acelerados ni bocinazos, ni rugidos de motos, ni gente tratando de hacerse oír por encima del ruido. No es la banda sonora habitual de una ciudad española. Lo que se escucha en la calle es el piar de pájaros en las camelias, el tintineo de las cucharas de café y el sonido de las voces humanas", afirma el periodista Stephen Burgen.

El reportaje incluye, por ejemplo, el testimonio del arquitecto Rogelio Carballo Soler, quien señala que "la ciudad tiene el tamaño perfecto para la peatonalización". "Puedes cruzarla entera en 25 minutos. Hay cosas que podrías criticar, pero no hay nada que te haga rechazar este modelo", añade.

Con todo, el reportero también recoge testimonios que apuntan la cara menos brillante del modelo de ciudad y se destaca que "a primera hora de la mañana en las pocas calles donde se permiten los automóviles hay atascos de tráfico" y "no hay transporte público desde los aparcamientos periféricos al centro".

La Voz de Galicia recoge algunos comentarios de lectores en la noticia. Por ejemplo, uno de ellos escribe: "Progresista. Inteligente. ¿Por qué el resto del mundo no puede ser igual?". Pero tampoco faltan las críticas. "¿Los españoles de alguna manera se deshicieron de las personas mayores y discapacitadas y aprendieron a controlar el clima, entonces?", dice otro lector.