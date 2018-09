Rectificar es de sabios y el periodista Carles Francino demostró este miércoles que lo es.

Después de dar voz el martes La Ventana al presidente de la Asociación de Profesionales de Terapias Naturales, al que entrevistó por la reciente decisión de Suiza de incluir la acupuntura y la homeopatía en su Sistema Público de Salud, el periodista de la Cadena SER quiso pedir perdón. No por ser altavoz de este organismo, sino porque lanzó "un mensaje confuso sobre un tema muy delicado, la salud". Fue cuando se refirió a "la homeopatía, la acupuntura y la osteopatía" como "absolutamente serias".

"No debí decirlo porque no tengo ninguna autoridad", dijo el periodista en su editorial Meter la pata. "Quería matizar otras cosas pero me salió fatal, porque la Organización Mundial de la Salud (OMS) hace tiempo que dictaminó la falta de evidencias científicas, de beneficios terapéuticos en los tratamientos homeopáticos y, sobre todo, porque la Real Academia de Farmacia alerta, y cito textualmente, de que existe un riesgo real de que los pacientes prefieran esos tratamientos a otros que sí están apoyados en evidencias científicas. Pueden crear falsas expectativas y poner en riesgo la salud de los ciudadanos".

Y fue eso lo que motivó al periodista a corregir su error. "No soy nadie para llevarle la contraria a la Organización Mundial de la Salud", aseguró Francico, que sí defendió haber dado voz a ese colectivo de las terapias naturales, "y ahí se podrá estar más o menos de acuerdo, pero en lo otro no hay duda", añadió.

"Metí la pata hasta el fondo y así lo reconozco, espero que hoy las cosas me salgan un poquito mejor", dijo al terminar su editorial, en el que no se olvidó de recordar que el lunes se habían hecho eco de una carta de 400 científicos a la ministra de Sanidad pidiendo mano dura contra las pseudociencias.