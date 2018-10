El exnovio de Miguel Bosé anuncia que emprenderá acciones legales contra él

La vida sentimental de Miguel Bosé se ha hecho pública de la peor manera posible: con una separación y sin llegar a un acuerdo por el cese de la convivencia. ¡Hola! ha informado este miércoles de que su expareja, el escultor Nacho Palau —con el que ha mantenido una relación durante 26 años y con el que tiene cuatro hijos— ha emitido un comunicado a través del despacho de abogados Ortolá Dinnbier en el que anuncia que emprenderá acciones legales contra Bosé.

"Tras la ruptura de la relación y convivencia mantenida de forma ininterrumpida con D. Miguel Bosé Dominguín durante más de 26 años, y como quiera que han fracasado las negociaciones previas que en su evitación se han venido desarrollando, D. Ignacio Palau Medina ha encargado a este despacho profesional la interposición de las acciones judiciales necesarias para la defensa y protección de sus intereses y, fundamentalmente, los de sus hijos menores", se lee en el comunicado, firmado a 16 de octubre en Valencia.

Bosé no había hecho nunca pública su relación con Palau, tal y como informa ¡Hola!, ni tampoco ha compartido con él imágenes en sus redes sociales, algo que sí ha hecho en alguna ocasión con sus hijos. El escultor valenciano, de 50 años, ha colaborado con otros artistas con Jordi Mollá y Daniel Perandrés, con quien comparte proyecto artístico.

El cantante, por su parte, ha dejado recientemente su residencia en Panamá para mudarse a México, donde actuará próximamente, según su página web. "Viví en Panamá durante cuatro años, ahora estoy viviendo en México por razones de familia y trabajo; cerré todo lo que tenía en Madrid y me mudé al continente americano, aquí me paso nueve meses al año, mis hijos ahora me necesitan y por esa razón estoy aquí", señaló en una entrevista el pasado mes de septiembre en Efe.