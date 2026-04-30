Nuevo récord del precio del petróleo: alcanza por primera vez los 124 dólares

Un hombre reposta su coche en una gasolinera de Orlen, en Polonia, país que ha limitado los precios del combustible ante la crisis de Irán, el 31 de marzo de 2026.

El precio del petróleo mantiene su escalada y sube más del 5%, hasta los 124 dólares el barril de brent, su nivel más alto en casi cuatro años, debido a la falta de avances para la reapertura del estrecho de Ormuz y al riesgo de que EE UU pueda atacar Irán nuevamente, lo que también lastra el ánimo inversor, a pesar del impulso proporcionado por los resultados mayoritariamente positivos de las grandes empresas tecnológicas.

Las acciones asiáticas registran pérdidas en su mayoría. El Nikkei 225 de Japón cae un 1,4%, el índice Shanghai Composite de China cotiza prácticamente plano y el Hang Seng de Hong Kong baja un 1,5%. La actividad manufacturera china creció más de lo esperado en abril, según mostraron los datos del índice de gestores de compras, mientras que la actividad no manufacturera se quedó atrás debido a una demanda interna más débil.

Los futuros estadounidenses apuntan a leves alzas, mientras que el EuroStoxx 50 anticipa una apertura con caídas de alrededor del 0,5% en otra sesión repleta de resultados empresariales.

El petróleo sube por novena jornada consecutiva, lo que supondría la racha alcista más larga desde mayo de 2022, tras un informe que indicaba que Estados Unidos estaba considerando acciones militares adicionales contra Irán. El brent ha llegado a tocar los 126 dólares por barril. La materia prima se ha disparado más de un 100% este año, y la mayor parte de esa subida se produjo tras el ataque de EE UU e Israel contra Irán a finales de febrero.

Los movimientos de Trump

Los precios amplían las subidas después de que el presidente de EE UU, Donald Trump, declarara a Axios que no levantará el bloqueo naval de los puertos iraníes hasta que consiga un acuerdo nuclear con Teherán. Así, los riesgos geopolíticos se intensifican con Donald Trump preparando un bloqueo prolongado de Irán.

Un informe del Wall Street Journal del miércoles por la noche señaló que Washington está presentando a sus aliados una "Construcción de Libertad Marítima" destinada a asegurar las rutas de navegación, incluso mientras las tensiones permanecen elevadas y los esfuerzos diplomáticos se estancan.

EEUU busca una coalición para reabrir Ormuz: estima que la guerra de Irán le ha costado ya 25.000 millones Sus comandantes se ven hoy con Trump para debatir sobre las nuevas opciones militares contra el país, en un momento de estancamiento de las negociaciones.

Anoche, la Reserva Federal mantuvo los tipos de interés por tercera reunión consecutiva, como esperaba el mercado, pero señaló divisiones crecientes dentro del comité. El presidente Jerome Powell advirtió que los riesgos de inflación permanecen elevados debido al aumento de los precios de la energía, mientras señaló que permanecerá en la junta como gobernador. Morgan Stanley espera que la Fed mantenga las tasas de interés sin cambios en todo 2026.

Hoy es el turno del Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra (BoE), que anunciarán sus decisiones de política monetaria. En Estados Unidos, los resultados de las llamadas “Siete Magníficas” fueron mixtos, pero en general subrayaron la fortaleza continua en el gasto en inteligencia artificial.

Microsoft comunicó ganancias mejores de lo esperado gracias a la fuerte demanda de nube e IA. Meta Platforms señaló un menor gasto de capital. Amazon superó las expectativas de ganancias y Alphabet registró ganancias vinculadas a la resistencia de la publicidad. Hoy difunde sus estados financieros Apple.