Lo que le dice Letizia a estos jóvenes llama mucho la atención: acaba haciendo esta confesión 

La reina Letizia ha protagonizado una divertida conversación con unos jóvenes este miércoles, tras presidir el Premio Princesa de Girona Arte 2026 en un acto que se ha celebrado en Granada en el marco del Tour del Talento. La directora y guionista barcelonesa Gemma Blasco ha sido la que ha ganado el galardón.

El jurado de expertos que se ha reunido en el Auditorio Manuel de Falla ha decidido premiar a Blasco por "su capacidad de abordar desde su excelente trabajo cinematográfico, a partir de su experiencia personal, un nuevo imaginario en diálogo con la tradición clásica".

Junto a la cineasta, los otros finalistas de este año han sido Xabier Anduaga, tenor donostiarra; César Dezfuli, fotógrafo documental y periodista madrileño, Valeria Castro, cantante y compositora canaria, y Juan Floristán, pianista sevillano de proyección internacional.

La Casa Real ha publicado un vídeo con un resumen del paso de Letizia por el acto permitiendo ver algunas de las conversaciones que ha mantenido con los jóvenes asistentes.

"La cuarta etapa del Tour Del Talento de la Fundación Princesa de Girona ha convertido la ciudad de Granada en un punto de encuentro para el talento joven, el arte y la cultura. La reina ha presidido el acto de Proclamación del Premio Princesa de Girona 'Arte 2026' en el Auditorio Manuel de Falla, en el que la directora y guionista de cine Gemma Blasco ha sido proclamada ganadora", ha afirmado en ese tuit la Casa Real.

La conversación con los jóvenes

En ese vídeo se puede ver como le pregunta a unos jóvenes que qué era lo que más les había llamado la atención, estos les habían respondido que el tenor porque cantaba muy bien.

Letizia, entonces, también se ha interesado por si a uno de los asistentes le gustaba mucho el fútbol. "Sí", le ha contestado. Otro de los jóvenes le ha respondido a la reina diciéndole que era del Atlético de Madrid, mientras que ese primer joven le contaba que él era del Madrid.

La reacción de la reina ha sido muy llamativa al de decir cuál era su equipo: "Yo de la selección española".